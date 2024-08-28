Üreten belediye İzmit Belediyesi, mucize meyve aronyanın hasadını İzmitlilerle birlikte yaptı. Başkan Hürriyet, “Paylaşmak güzeldir, zenginleştirir” ifadelerini kullandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve geldiği günden bu yana öncelikli hedeflerinden biri olan üretim odaklı projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. “Üreten Belediye” anlayışıyla hareket eden İzmit Belediyesi, Emirhan Mahallesi’nde yer alan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde aronya meyvesinin 3’üncü hasadını gerçekleştirdi.

İZMİTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Hasat etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, meclis üyeleri, STK ve dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

HÜRRİYET, “ATIL ARAZİLERİ ÜRETİME AÇTIK”

“Tarım Bizim için önemli” diyerek sözlerine başlayan Başkan Hürriyet, “2019’da göreve geldiğimizden bu yana üreten belediye vizyonuyla var gücümüzle toprağa, kırsala, üretime dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aslında bir anlamda amacımız atıl kalan arazilerimizi üretime kazandırmaktı. Araziler, tarlalar boş yatmasın ve üretime dahil olsun istedik. Bu ürettiklerimizi de halkımızla paylaşarak bu konuda dikkat çekmek istedik.

“MUCİZE BİR MEYVE”

Toprak çok büyük bir zenginlik. Ama bu zenginliği işlemeli, çiftçilerimizin üretmesini sağlamalıyız. O yüzden tüm atıl arazilerimizi değişik ürünler ekerek kullanmaya çalışıyoruz. Bugün burada, İzmit’in verimli topraklarından gelen ve her bir tanesi sağlık deposu olan aronya meyvesinin hasadı için bir aradayız. Mucizevi bir meyve. Daha önce İzmit’te yetişmiyordu. Bunu ilk başlatan İzmit Belediyesi olarak biz olduk.

“ÜRETİM VE EĞİTİM SAHASI”

Aslında çiftçilerimize yeni bir ürünü tanıtmaya çalışıyoruz. Önce kendimiz denedik. Bizim toprağımız buna uygun mu diye çalışmalar yaptık. Burası hem üretim sahası hem de üreticilere göstermek amacıyla bir eğitim sahası oldu. Ürettiklerimizi de yine halkımızla paylaşıyoruz. Bugün aronyalı keklerimiz, aronya şerbetimiz ve aronyalı dondurmamızı ikram edeceğiz.

“3’ÜNCÜ YILIMIZDA ÜRÜN ALMAYA BAŞLADIK”

Aronya aslında Türkiye’nin yabancı olduğu bir ürün değil. Fakat İzmit’te üreticiler yeni yeni öğrenmeye başladılar. Biz gördük ki toprağımız aronyaya uygun. Biz ilk gün ektiğimizde 5’inci yıl ürün alırız demiştik. Fakat biz daha 3’üncü yılımızda çok verimli ürün almaya başladık.

“GELECEĞE OLAN BORCUMUZ”

İzmit’in bereketli toprakları, tarih boyunca bu kentin en büyük değerlerinden biri oldu. Bu topraklar, her mevsim yeşerir, bizlere bereket sunar. Ancak bu bereketi sürdürülebilir kılmak, topraklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek, hem geçmişimize hem de geleceğimize olan borcumuz. Verimli toprakları verimli ürünlerle donatmaya çalışıyoruz. Aronya bunlardan yalnızca bir tanesi.

“KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Meyve-sebze bahçelerimiz, dut bahçelerimiz, çilek bahçelerimiz var. Yeri geldi mısır ektik yeri geldi silaj yaptık. Yeri geldi buğday ektik un haline çevirdik ve hepsini halkımızla paylaştık. Alternatif ürün olarak adlandırılan aronya projemizle sadece İzmit’in değil ülkemizin de tarım potansiyeline katkı sunmayı hedefliyoruz.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN EMEĞİNİ DEĞERLİ KILMAK İÇİN”

Çiftçilerimizin emeğini daha değerli kılmak, onların gelirini artırmak ve onları yeni tarım ürünleriyle tanıştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Üreticilerimize sağladığımız aronya fidanları ile sadece bu mucizevi bitkinin yaygınlaşmasına ve çiftçilerimizin bilgi birikimini artırmaya katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güçlü bir tarım sektörü, sadece güçlü bir ekonomi değil, aynı zamanda güçlü bir toplum demektir.

“500 ADET FİDAN İLE BAŞLAMIŞTIK”

Bildiğiniz gibi 2020 yılının Kasım ayında bu arazide; yaklaşık 4500 metrekarelik alanımızda, Viking ve Nero cinsi olmak üzere toplam 500 adet aronya fidanı dikimi gerçekleştirmiştik. Daha sonra arttırdık. Her sene artan oranlarda ürün almaya başladık. Bu yılki rekoltemizin de yaklaşık 1300 kilogram civarında olmasını bekliyoruz.

“BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR”

Aronya bitkisi, yüksek miktarda antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılık sektöründen gıda sanayisine kadar birçok alanda kullanılıyor. Taze veya kuru meyve olarak tüketilebilmesinin yanı sıra, meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos ve ilaç gibi çeşitli ürünlerde de değerlendirilebiliyor.

“ŞİFA SAĞLAYAN BİR MEYVE”

Biliyorsunuz ki, pandemi döneminde, halk sağlığına olan önemi daha da artan bu bitkinin İzmit’te üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için yoğun çaba sarf etmiştik. Kanserden şekere kadar birçok hastalığa şifa sağlayan bir meyve. Fideleri de çiftçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.

“ANTALYA’DA BİR BAHÇEMİZ VAR”

Sadece İzmit’te değil, Antalya’da da birçok çiftçimizin bu ürüne ilgi göstermesine vesile olduk. Antalya’da, İzmit-Antalya Kardeş Bahçesi olarak bir aronya bahçesi oluşturduk ve 18 çiftçimize destek verdik. Antalya’da bir İzmit Belediyesi bahçesi var. İnşallah oradaki aronyalar da verimlidir. Buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başta olmak üzere tüm Antalyalı üreticilerimize selam gönderiyorum. Aronya kardeşliğimiz daim olsun.

“HASADIMIZ BEREKETLİ OLSUN”

Aronya üretiminden elde edeceğimiz verimle, İzmit’in tarımsal üretim kapasitesini artırmaya, yeni projelerle bu gücü daha da büyütmeye devam edeceğiz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze, çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle olan değerli İzmitlilere çok teşekkür ediyorum. Paylaşmak güzeldir, zenginleştirir. Paylaşırken de sağlık kazanmış oluyoruz. Aronya hasadımız bereketli olsun” şeklinde konuştu.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Emirhan Mahalle Muhtarı Turan Aslan, “Aronya, çok fazla bilgimiz olmayan bir meyve aslında ama İzmit Belediyesi ile öğrendik. Bunu daha da geliştireceğiz. Başkanımıza bu öncülüğü sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık” dedi.