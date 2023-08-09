Yaptığı İstanbul resimleri ile bilinen ressam Alev Özas, Artvizyon Gallery’nin organizasyonu ile İstanbul’a 100. Yıl armağanı olarak dev bir İstanbul tablosu resmediyor.İSTANBUL (İGFA) - Ataşehir Watergarden İstanbul’da kurulan 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval için özel üretim yaptırıldı ve platform için uzman ekip günlerce kurulum yaptı.

Resim için Guinness Rekorlar Kitabı’na “ 100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi’ kategorisinde rekor tescili için başvuru yapıldı.

Hazırlıkları bir yıl süren, 9 Temmuz 2023’te yapımına başlanan tablo, 29 Ekim öncesi 100 günde tamamlanarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul halkının beğenisine sunulacak. Ziyaretçilere açık olan ve halkın gözü önünde canlı olarak yapımı devam eden dev tablo bu yönüyle de resim severlerin büyük ilgisini görüyor.

Kariyerinde çok önemli bir çalışmaya imza attığı için çok heyecanlı olan Alev Özas, bu özel çalışmaya imza atmak ve dünyanın en güzel şehri İstanbul’u bu boyutta resmederek bunu tüm Türkiye'ye hediye etmenin büyük gurur olduğunu söyledi. Özas, "Ben kendi İstanbul’umu, tüm güzelliği ile tualime yansıtıyorum" dedi.

Sanatçı, açık artırmayla satılacak olan Dev İstanbul Resminin gelirinden bir kısmını kimsesiz çocuklar yararına aktararak sosyal sorumluluğunu da yerine getireceği belirtti.