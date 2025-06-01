Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bursa’da Ceyda ve Alper Şener çiftinin düğününde sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı şık kıyafeti ve enerjik performansıyla davetlileri mest etti.BURSA (İGFA) - Pop müziğin sevilen ismi Gülben Ergen, 31 Mayıs 2025 akşamı Bursa’da gerçekleşen Ceyda ve Alper Şener çiftinin düğününde sahneye çıkarak unutulmaz bir geceye imza attı.

Düğünlerin vazgeçilmez sanatçılarından Ergen, hem performansıyla hem de zarif görünümüyle geceye damga vurdu.

Gülşah Saraçoğlu tasarımı şık kıyafetiyle göz kamaştıran Ergen, sevilen şarkılarını seslendirerek davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Enerjik sahne şovları ve sıcak tavırlarıyla konukların beğenisini toplayan sanatçı, düğün sahipleri ve davetlilere eğlence dolu anlar yaşattı.

Gülben Ergen’in performansı, gece boyunca alkışlarla karşılandı.