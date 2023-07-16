Bunlar da ilginizi çekebilir

Elbisesiyle prenseslere benzetilen Gülben Ergen hem kendi şarkıları hem de günümüzün popüler melodilerinden oluşan repertuarıyla seyirciyi keyiflendirdi.

Sevenlerine coşku dolu bir gece yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Bafra Turizm Bölgesi’nde bulunan Limak Cyprus Deluxe Hotel’de konser veren Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.