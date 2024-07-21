Yeni klibi ‘Nanik’te karşısına erkek bir dansçı alıp oynamasını izleyen Gülben Ergen sordu: “Sadece erkekler dansöz oynatır diye bir kural mı var?”İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen bugüne dek ‘Küt Küt’, ‘Kanıma Dokunuyor’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Sandık Lekesi’, ‘İnsanlık Hali’, ‘Yasa’, ‘Yani’, ‘Mış Gibi’, ‘Yansın Bakalım’, ‘İnfilak’ ve ‘Bu Benim Hayatım’ gibi Sezen Aksu şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre ilk sıralarda yer almıştı.

Ergen’in Sezen Aksu imzalı son şarkısı ‘Nanik’te de durum değişmedi ve Klip yayınlanır yayılmaz Youtube Trendler listesine girerek hızla yükselmeye de devam ediyor.

‘Nanik’e İstanbul, Balat’ın kendine özgü sokaklarında ve mekanlarında 12 saatte çekilen klibin sosyal medyada en çok konuşulan sahneleri ise dansçı ve koreograf Köksal Ünal’ın dans ettiği anlar oldu. Gülben Ergen sosyal medyada bu görüntüleri “Sadece erkekler dansöz oynatır diye bir kural mı var? Klipte zenne oynattım. Pek keyifliydi” notuyla paylaştı.

Zenne performansıyla klibi renklendiren Köksal Ünal, bugüne dek birçok tiyatro oyununda sahnede yer aldı, dans koreografileri yaptı ve dans atölyeleri düzenledi. Klibin diğer çeken yönü de Gülben Ergen’in giydiği kıyafetler oldu. Modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı tasarımlar Balat’ın otantik dokusuyla uyum sağlayacak şekilde seçildi.