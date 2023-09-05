Gülben Ergen yoğun bir konser programıyla geçen yazın yorgunluğunu Tayland, Phuket’te atacak. Ergen kendisini 10 günlük bir detoks programıyla ödüllendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Nihat Odabaşı’na yıllar sonra verdiği pozlarla gündeme gelen Gülben Ergen bu yaz yoğun bir konser trafiği yaşadı.

Sahneden sahneye koşan Ergen sezonu 9 Eylül akşamı Alaçatı Şerefe’de kapatacak. Yazın son konserinin ardından yeni şarkısı için stüdyoya girecek olan Gülben Ergen kayıtları bitirip ay sonunda Tayland’ın ünlü tatil adası Phuket’e gidecek.

Ergen’i Phuket’teki bir detoks kampında 10 günlük bir arınma programı bekliyor. Bol bol enerji toplayacak. Döndüğünde ise son hızla yeni şarkısının tanıtımına başlayacak. Ergen bu yoğun döneme zinde ve bomba gibi girecek.