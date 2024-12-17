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Geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle geceye damgasını vuran Ergen, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Ünlü sanatçı, Gülşah Saraçoğlu imzalı leopar desenli kıyafeti ve enerjik performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

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Geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle Borusan çalışanlarının gecesine damga vuran ünlü sanatçı Gülben Ergen, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen, önceki akşam Borusan çalışanları için verdiği özel konserle sahneye çıktı.

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