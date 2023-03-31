Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul Sarıyer'deki ofisinde görüştü. İSTANBUL (İGFA) - Seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.