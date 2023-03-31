CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul Sarıyer'deki ofisinde görüştü.İSTANBUL (İGFA) - Seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyarette bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü İstanbul'daki ofisinde ziyaretine ilişkin paylaşım CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılırken, ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.