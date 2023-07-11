Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Danişmentler Mahallesi’nde ikamet eden bedensel engelli vatandaş Gülfidan Çayırharman’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesine bağlı Danişmentler Mahallesi’nde ikamet eden engelli vatandaş Gülfidan Çayırharman’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına Gülfidan Teyze’yi evinde ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Demir, Çayırharman’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Akülü tekerlekli sandalyeyi teslim alan Gülfidan Teyze, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.