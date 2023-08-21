Türkiye Satranç Federasyonu Milas Temsilciliği ile Milas Belediyesi Spor Kulübü işbirliğiyle Milas’ın Güllük Mahallesi’nde satranç turnuvası düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Spor Kulübü ve Milas Satranç İlçe Temsilciliği tarafından 20 Ağustos Pazar günü Güllük Anatolie Çay Bahçesi’nde 14. Yıldırım Satranç Turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvaya 36 satranç sever katıldı. ‘10 Yaş Altı’ ve ‘Açık’ kategorilerinde çeşitli yaşlardan katılımcıların yarıştığı turnuvada, Açık kategorisinde 1. Tutku Dinçer, 2. Eyüp Sağdıç, 3. Ekin Yalçın oldu.

10 yaş altı kategorisinde ise Bilge Kağan Erdenöz, Mert Bilge, Halil İbrahim Yılmaz, Emirhan Kaşlı, Metehan Çubukdar, Kadir Melih Karakulak, Muhamed Enes Birgün, Kaan Kerpiçdöken, Fırat Polat, Sahra Bahar Çermik madalya sahibi oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri ve ilk 10 sırayı elde eden yarışmacıların madalyaları düzenlenen ödül töreni ile verildi.