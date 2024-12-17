Klasik müzik tutkunları Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eşsiz bir etkinlikte buluştu. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Çağın Göz Hastanesi’nin "Göz Göze Ritimler" konser serisi kapsamında sahne aldı ve izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.İSTANBUL (İGFA) - Çağın Göz Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarını sanatla buluşturduğu bu özel etkinlikle bir kez daha dikkat çekti.

"Göz Göze Ritimler" konser serisi, sanatın iyileştirici gücünü topluma sundu. Bu kapsamda ücretsiz olarak düzenlenen Gülsin Onay konseri, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı ve izleyenler arasında büyük beğeni topladı.

Klasik müzik tutkunlarının heyecanla beklediği bu özel etkinlikte, Gülsin Onay hem ulusal hem de uluslararası repertuvarıyla büyüleyici bir performans sergiledi.

Sanatseverler, Onay’ın zarif dokunuşları ve derin yorumları eşliğinde bir müzik yolculuğuna çıktı. Sanatçının ustalıkla yorumladığı eserler, salonu adeta bir klasik müzik şölenine dönüştürdü.

Çağın Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kürşat Çağın, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "Sanatın birleştirici gücünü toplumla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gülsin Onay gibi dünya çapında bir sanatçıyı ağırlamak bizim için bir onurdu. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.