Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için 4 yıl Ticaret Müşaviri olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı Bürokratları, görev yaptıkları ülkelerde edindikleri deneyimleri Kayseri Ticaret Odası organizasyonu ile ihracatçılarla paylaştı. Kayserili firmaların ihracatlarına katkı sağlamak için birçok etkinlik düzenlediklerini belirten KTO Başkanı Gülsoy, “ Ticaret Müşavirleri Buluşması etkinliğini şehrimizin potansiyelinin harekete geçirilmesi, yeni ticari araçlarla desteklenmesi bakımından önemli bir kazanım olarak görüyorum. “ dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) ihracat yapan firmaların hedef pazarlara giriş yöntemleriyle ilgili bilgilendirilmeleri, pazarlardaki iş yapma kültürü ve dış ticaret mevzuatı hakkında doğrudan fikir sahibi olmaları için 11 farklı hedef ülkede görev yapmış Ticaret Müşavirlerini firmalarla bir araya getirdi.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi organizasyonuyla M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen ‘Ticaret Müşavirleri Buluşmaları’ etkinliğine; Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Temsilcilikler Daire Başkanı Evren Subaşı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, 11 ülkenin Ticaret Müşavirleri, ICMPD Yetkilisi Mehmet Çağlar Aydın, Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri, ihracat yapan firmaların temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Her üyemizin ihracat yapması en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir döviz ülke ekonomimize katkı sağlayacak ve geleceğini inşa edecektir.” dedi.

GÜLSOY : KTO OLARAK ODALAR İÇERİSİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Almanya, Bangladeş, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Rusya Federasyonu ve Ürdün olmak üzere 11 ülkede görev yapmış olan Ticaret Ateşelerini Türkiye’deki Odalar içerisinde ilk kez Kayseri Ticaret Odası’nda firmalarla buluşturduklarının altını çizen Gülsoy, “2023 TÜİK verilerine göre; bu 11 ülke toplamda 3,3 Milyar Nüfusa, 7.5 Trilyon Dolarlık İthalat Pazarına hakim. Ülke olarak 140 Milyar Dolarlık, şehir olarak 1.5 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmimizin olduğu bu ülkelerde ticaret müşavirlerimiz, Türkiye'nin ihracatını arttırmak için yıllarca gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcadılar. Bizde bugün bu tecrübelerini ihracat yapacak üyelerimize aktarabilecekleri bir zemin oluşturturduk. Samimi bir ortamda geçecek olan bu etkinliğimizde birbirinden değerli Ticaret Ateşelerimiz sizlere hedef pazarlara giriş yöntemleri, iş yapma kültürü, dış ticaret mevzuatı konularında deneyimlerini paylaşacaklar. Ticaret Müşavirleri ile buluşma etkinlikleri bugüne kadar sadece İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilirken, Odalar bazında ilk kez Kayseri Ticaret Odası’nda yapılıyor olması da ayrı bir gurur kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

GÜLSOY : TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZ YURTDIŞINDAKİ MİSYON ŞEFLERİMİZ

Ülkemizin dış ticarette ve döviz gelirlerinde yakaladığı tarihi başarının mihmandarlarından birisinin ticaret müşavirleri olduğunu belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin ihracatının rekor seviyelere ulaşmasında, uluslararası yatırımların her yıl yükselmesinde ticaret müşavirlerimizin büyük katkısı var. Ben, ticaret ataşelerimizi yurt dışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Oralardaki bütün bu girişimleri, gerek onların yatırımcılarının ülkemize getirilmesini veya buradaki yatırımcıların yurt dışına götürülmesi noktasında üstlendi misyonun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlerde bu etkinlikle, şehrimizin potansiyelinin harekete geçirilmesi, yeni ticari araçlarla desteklenmesi bakımından önemli bir kazanım olarak görüyorum. Uluslararası alandaki belirsizliklerin arttığı, ticaret savaşlarının gündemi işgal ettiği bir dönemde yapılan bu etkinlik, hiç şüphesiz her zamankinden daha fazla ehemmiyet kazanmıştır.”

“ORAN OLARAK İŞ DÜNYASINI DESTEKLİYORUZ”

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise, “Ticaret Müşavirleri Buluşmaları’nı proje bağlamında birbirini tamamlayan faaliyetler olduğunu düşünüyorum. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı adına bölgemize yatırımların geliştirilmesi, iş dünyasının desteklenmesi adına her türlü faaliyetin sonuna kadar destekçisi olacağımızı da buradan tekrar ifade etmek isterim. Bu alanda paydaşlarımızla beraber hareket etme arzusunda olduğumuzu tekrar arz ediyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü Dış Temsilcilikler Daire Başkanı Evren Subaşı da, “Görevlendirilen ticaret müşavirlerimizin farklı ülkelerde 4 senelik bir tecrübe ve bilgi birikimi oluyor. Biz bu bilgi birikimini firmalarımızla fiziksel ortamda gerçekleştirilen toplantılar vasıtasıyla da aktarmak istiyoruz. Bunlar dışında başka etkinliklerimizde var. Ticaret müşavirlerimizle elektronik sohbet toplantılarımızı her hafta gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında yurtdışında görevli ticaret müşavirlerimiz edindikleri bilgileri dijital mecralar aracılığıyla da sürekli olarak firmalarımızla paylaşıyorlar. Ben programımızın faydalı olmasını temenni ediyorum. Umarım yeni ufuklar açar.” ifadelerini kullandı.

VALİ YARDIMCISI TEKEŞ : KAYSERİ’NİN HAMURUNDA SAMİMİYET VAR

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, “Kayseri her zaman çevresindeki illere rol model olmuştur. Aslında Kayseri olarak neden ön planda olduğumuzu bu programlarla görmüş oluyoruz. Bu ilin hamurunda samimiyet var. Hamurunda samimiyet olan bir aşın da lezzetsiz olma imkanı yok. Ben bu konuda Ticaret Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Birçok projeyi burada elini taşın altına koyarak yapıyorlar. Allah razı olsun çünkü Kayseri için gecesini gündüzüne katan bir ekip var. Ben programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

TİCARET MÜŞAVİRLERİ EDİNDİKLERİ TECRÜBELERİ PAYLAŞTI

Konuşmaların ardından görevini tamamlamış olan ticaret müşavirleri, Almanya, Bangladeş, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Rusya Federasyonu ve Ürdün olmak üzere 11 ülke hakkında edindikleri tecrübeleri ve pazara giriş bilgilerini ihracatçı firma üyeleriyle paylaştı.