İzmit Belediyesi kırsal bölgelerdeki okullarda Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinliklerinin ikincisi Bayraktar köyünde gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kent Orkestrasında görev yapan müzisyenler Bayraktar İlkokulunda eğitim gören miniklere Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinlikleri kapsamında kullandıkları enstrümanları tanıttılar. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Viyolonsel ve keman müzik aletleri önce tanıtıldı ardından eserler çalındı. Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ve Bayraktar İlkokulu Müdürü Ahmet Köksal katıldı.

MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

Öğrenciler müzisyenlere müzik aletleriyle ilgili olarak merak ettikleri soruları sordular. Renkli anlara sahne olan programda hem müzisyenler hem de öğrenciler eğlenceli vakit geçirdiler. Okul yöneticileri ve öğrenciler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

“SANAT AKADEMİSİ KOCAMAN BİR AİLE”

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Bu projemizi İzmit Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte kırsaldaki okullarımız için yaptık. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi kocaman bir aile. Sanat Akademimizde 80 tane öğrencimiz müzik eğitimi alıyor.

“SİZLERLE SANATI BULUŞTURMAK İSTEDİK”

120’ye yakında öğrencimiz tiyatro bölümünde eğitim görüyor. Ayrıca halk dansları topluluğumuz var. Şimdi de çocuk ve gençlik orkestramızı kuruyoruz. Önümüzdeki sene sizlerde bu ailemize katılabilirsiniz. Projemizde sizlere müzik aletlerini tanıtarak sanatı sizlerle buluşturmak istiyoruz. Eğer sanat nefes alıp veriyorsa o kent yaşıyor demektir. Bizler de kentimizin yaşamasına katkı sunmak istiyoruz” dedi.