İzmit Belediyesi, kırsal bölgelerdeki okullarda Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinlikleri programına Akmeşe İlkokulu ile devam etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kent Orkestrasında görev yapan müzisyenler Akmeşe İlkokulu’nda eğitim gören miniklere Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinlikleri kapsamında kullandıkları enstrümanları tanıttılar. Enstrüman tanıtımının ardından çocukların en sevdiği şarkılar seslendirildi. Renkli anlara sahne olan programda hem müzisyenler hem de öğrenciler eğlenceli vakit geçirdiler.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Programda konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, “Sizlerle birlikte olmak çok keyifliydi. Başkan Hürriyet’in sizlere selamı ve sevgilerini getirdim. Programlar kapsamında kırsaldaki okullarımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi. Akmeşe İlkokulu Müdürü Ramazan Yıldız ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.