Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gümrük Muhafaza ekipleri, yasalara aykırı olarak Türkiye içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kaçak yollarla ülkeye getirildiği ortaya çıkarılan 15 adet lüks otomobil ele geçirdi. Araçların toplamda 187 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Türkiye’ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan şahısların, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Olaya yönelik operasyon başlatan ekiplerce İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde bulundukları belirlenen araçlarla birlikte toplam 15 adet kaçak lüks otomobil ele geçirilerek araçlara el konuldu.

Yakalanan lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Araçların popüler ve son derece lüks markalara ait olması dikkat çekti.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen işlemler dahilinde 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü kaydedildi.