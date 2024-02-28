Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlda geçen yılın aynı dönemine ilişkin Gümrük Muhafaza birimince yürütülen operasyonlarda 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında, Gümrük Muhafaza birimlerinin ülke genelinde 7/24 yürüttüğü çalışmalarla başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, ülke ekonomisine zarar vererek haksız rekabet ortamı yaratan, akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çok çeşitli eşyanın kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık, konuyla ilgili paylaşımında bir de videoya yer verdi.