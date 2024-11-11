Gümrük sahalarında kontrolleri elden bırakmayan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri üç ayrı operasyonda 43 milyon TL değeridne uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre ilk operasyon Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Havalimanının kargo bölümüne gelen bir gönderi İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme altına alındı.

Ekipler, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında gerçekleştirilen diğer operasyonlarla birlikte toplamda 43 milyon Türk Lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilo kokain ve 8 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk Lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilo kokain ve 8 kilo esrar cinsi… pic.twitter.com/JFO7DNr6EJ— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 11, 2024