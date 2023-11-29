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Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD) tarafından düzenlenen "Antrepoların, Dünü, Bugünü, Yarını” çalıştayı Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, açılış konuşmasında Türkiye'nin gümrük ve ticaret alanındaki hedeflerinin altını çizerek, GAİD aktörlerinin iş birliği ve koordinasyonunun önemine dikkat çekti.

Ticarette ve gümrüklerde nitelikli denetimin önemini ifade eden Uçarmak, doğru iş yapan firmaların rahat edeceğini, kuralların tüm firmalar için geçerli olduğunu belirtti. Konuşmasında "Herkese eşit muamele" vurgusu yapan Uçarmak, denetim süreçlerinde mükelleflere duyulan güvenin önemini ifade etti. Uçarmak, denetim süreçlerinin herkes için geçerli olduğunu ve mükelleflerin de bu süreçlere güvenmeleri gerektiğini belirterek, bu şekilde üzerlerindeki yükü hafifletmenin mümkün olabileceğini ve denetimin önemini vurguladı.

“TRANSİT TİCARETİN GÜCÜ: 11 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT VE RE-EXPORT”

Konuşmasında gümrüklerin transit ticaretteki önemine değinen Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Türkiye'nin transit ticaretteki üstün konumunu vurgulayarak, gümrüklerin bu alandaki etkinliği ile 11 milyar dolarlık ihracat ve re-export rakamına ulaştığını belirterek, bu durumun Türkiye'nin ticaretteki uluslararası rekabetçiliğini güçlendirdiğini ve piyasayı regüle edici bir yanı bulunduğunu belirtti.

Gümüş, gümrüklü antrepoların Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine olan katkısının sadece ticaret hacmiyle değil, aynı zamanda istihdam yaratma kapasitesiyle de değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.