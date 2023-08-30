Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda kaçak fosil ve canlı hayvan ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yürütülen iki ayrı operasyonda yengeç fosili ile canlı kuşlar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarla canlı hayvan ve hayvan fosili kaçakçılığının önüne geçti.

Yürütülen ilk operasyonda, Tayvan’a gönderilmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı kargo bölümüne getirilen ve yapılan analizlerde ekiplerce şüpheli görülen bir kargoya yönelik inceleme başlatıldı. Yapılan kontrollerde kargo içerisindeki eşyanın “mermer örneği” olarak beyan edildiği görülürken, gerçekleştirilen detaylı aramalarda kargodan yengeç fosili çıktı. Bilirkişi incelemesinde yengeç fosillerinin son 1 milyon yıllık dönemde oluşan fosil örneklerinden olduğu belirlendi. Söz konusu yengeç fosilleri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında Jeoloji Müzesinde sergilenmek üzere İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Diğer operasyonda, İstanbul Havalimanı’nda görevli ekiplerce yürütülen risk analizleri neticesinde Taşkent’ten geldiği belirlenen iki yolcu takip altına alındı. Şüpheli şahıslar ülkemize giriş yapmak üzere yolcu salonuna geldiğinde beraberlerindeki eşyalar x-ray taramasından geçirildi. Tarama sonucunda her iki şahsın da çantasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Şüpheli noktalara yönelik fiziki arama başlatan ekipler, çantalarda bulunan kutular içerisinde çok sayıda canlı kuş getirildiğini ortaya çıkardı.

Yolcuların kuşları kutular içerisinde kaçak yollardan ülkemize getirmesinin ekiplerin müdahalesi neticesinde önüne geçildi. Kuşların bir kısmının sığırcıkgiller familyasına bağlı scissirostrum cinsi olduğu belirlenirken diğerlerinin de yeşil saksağan olduğu tespit edildi. Ekipler kötü şartlarda getirilen kuşları bulundukları kutudan çıkararak kafeslere naklini sağladı. Kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir.