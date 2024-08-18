Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tütün kaçakçılarına darbe indirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaze ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, binlerce kaçak tütün ve tütün mamülü cinsi eşya ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı incelemeleriyle tütün ve tütün mamüllerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların seyyar depo yönetimine geçtikleri anlaşıldı. Bunun üzerine söz konusu yöntemle seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları ekiplerce tespit edildi.

Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yürütülen operasyon çerçevesinde 3 iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Ekiplerin başarılı operasyonlarda 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilo nargile tütünü, 150 bin adet filtre, bin 455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 adet kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedildi.