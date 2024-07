Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl 21.’si düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, 10 Temmuz Çarşamba akşamı, Gümüşlük’teki tarihi taş ocağında Macar kemancı Kristóf Baráti ve Türk piyanist Tuna Bilgin’in vereceği konserle başlıyor…

MUĞLA (İGFA) - Her yıl Piyanist Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde ve Piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında gerçekleştirilen “Avrupa’nın en seçkin festivalleri EFFE2025” ödüllü Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından başarılarıyla öne çıkan müzisyenleri çatısı altında toplayacak. Türkiye, Macaristan, Portekiz, Fransa, ABD, İngiltere, Rusya, İtalya, Norveç, Bosna Hersek/İspanya ve Hollanda’dan gelecek müzisyenlerle tam iki ay sürecek konser ve etkinlikler kapsamında 3’ü masterclass konseri olmak üzere klasikten caza, etnik müzikten elektronik müziğe kadar farklı disiplinlerde 20 konser, müzikseverleri bir araya getirecek.

BARÁTİ VE BİLGİN’LE AÇILIŞ KONSERİ

Gümüşlük Müzik Festivali’nin etkileyici mekânı 25 asırlık Antik Taş Ocağı’nda bu yıl “Taşta” başlığı ile 9 muhteşem konser gerçekleşecek. Dünya çapında tanınan, olağanüstü nitelikte bir müzisyen olarak kabul edilen keman virtüözü Kristóf Baráti ve festivalin yurtdışı eğitim bursuyla desteklenen, son iki yıldır ise festivalde beğeni toplayan performanslara imza atan genç piyanist Tuna Bilgin, 21. Gümüşlük Müzik Festivali’nin açılış konserinde Beethoven, Brahms ve Franck’ın sonatlarına yer verecek.

KEMANIYLA DÜNYA GENELİNDE BEĞENİ TOPLUYOR

Geniş bir ifade yelpazesi ve kusursuz bir tekniğe sahip olan Baráti, performansı ve enstrümanına kattığı şiirsellikle, dünya genelinde beğeni toplamış bir kemancı. Son dönemlerde Los Angeles Filarmoni ile Hollywood Bowl’da, Londra Filarmoni Orkestrası ile Royal Festival Hall’da ve 2019’da Verbier Festivali’nin açılış konserinde öne çıkan bir solist olarak performans sergileyen sanatçı, Zurich Tonhalle, Oslo Filarmoni, Fransız Ulusal Orkestrası, BBC Filarmoni ve Lahey Filarmoni gibi orkestralarla birlikte çaldı. Halen Budapeşte’de yaşayan Baráti, István Vardái ile birlikte Kaposvár Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin sanat direktörlüğünü yapmakta.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

Yirmi bir yaşındaki Besteci ve Piyanist Tuna Bilgin, müzik hayatına, beş yaşında, kendi kendini yetiştirmiş bir besteci olarak adım attı. Yedi yaşında piyano çalmaya başladıktan sonra on yaşında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Ortaokulu sınavlarını kazanarak, Prof. Gülnara Aziz’in sınıfında piyano eğitimine başladı. Devlet Sanatçısı ve Piyanist Gülsin Onay’ın da öğrencisi olan Bilgin, Mariinsky Festivali’nde Lucas Debargue, Daniil Trifonow gibi isimlerin katıldığı resital serisinde Şef Valeri Gergiyev ve Piyanist Mira Jewtich Richter’in davetlisi olarak resitaller verdi; Orbetello Piano Competition ve Paul Badura Skoda gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda da ödüller kazandı.

AÇILIŞ KONSERİNDE ROMANTİK DÖNEM ESERLER SESLENDİRİLECEK

Açılış konserinde Baráti ve Bilgin ikilisi programa L.V. Beethoven’ın, “Keman ve Piyano Sonatı No. 5 Fa Majör, Op. 24 “Bahar Sonatı” ile başlayacak. Konserde yer alacak diğer iki eser ise J. Brahms’ın, “Keman Sonatı No. 2 La Majör, Op. 100” adlı yapıtı ve C. Franck’ın, “Keman Sonatı, La Majör” başlığını taşıyan eseri olacak.

H4NDS DUO: PORTEKİZ’DEN DÖRT EL PİYANO

21. Gümüşlük Müzik Festivali, Portekizli piyanistler António Silva & Tiago Nunes ile 14 Temmuz Pazar akşamı Bitez’de Aktur - Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle devam edecek.

Uzun süredir arkadaş olan Portekizli piyanistler António Luís Silva ve Tiago Nunes, 2019 pandemi döneminde geliştirdikleri eserlerinden oluşan dört el piyano ‘H4NDS DUO’ projeleriyle Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Zefirya Kültür Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

Pandemi dönemi kısıtlamalarına başkaldırı olarak, farklı coğrafyalardan bestecilerin eserlerini içeren ve sınırları müzikle kaldırma fikrine odaklanan H4NDS DUO projesi ve aynı adlı albüm; Schubert, Grieg, Dvořák ve Gluck gibi bestecilerin eserleriyle coğrafi çeşitliliğe ve özgürlükleri kısıtlananların dayanıklılığına övgü niteliğine sahip.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek “Dört El” piyano ziyafetinde Portekizli ikili, izleyiciye F. Schubert’ten, “Fantezi Fa minör, D.940”; E. Grieg’den, “Norveç Dansları, Op. 35”; A. Dvořák’tan, “Slav Dansları:No.2, Op. 72 “Dumka” ve “No.8, Op. 46 “Furiant”; C.W. Gluck’tan, “Orfeo ve Euridice’den bale” ve son olarak A. Piazzolla’dan, “Café 1930”, “Nightclub 1960” ve “Libertango” başlıklı eserleri seslendirecek.

‘KUMDA KEMAN’- GENÇ MÜZİSYENLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Gümüşlük’ün romantik yaz akşamları, genç kemancıların performansına sahne olacak. Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) Keman Masterclass öğrencileri, keman sanatçıları Kristóf Barati ve Erkin Onay’la bir hafta süren yoğunlaştırılmış bir eğitim programına katılarak, müzikal bilgi ve enstümanlarında ustalık kazanacaklar.

Festivalin Gümüşlük sahilindeki sahnesi Toprak Ev’de izleyici karşısına çıkacak olan farklı yaş ve okullardan gelen GFA Keman Masterclass öğrencileri, 16 Temmuz Salı akşamı unutulmaz bir repertuvarı seslendirecek. Konserin ardından düzenlenecek törenle, genç kemancılar sertifikalarını eğitmenlerinin elinden alacak. GFA Keman Masterclass öğrenci konserinin geliri önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir sonraki yılın öğrenci fonuna aktarılacak. GFA fonu, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurt içi veya yurtdışı eğitim giderlerine aktarılıyor.