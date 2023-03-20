Türkiye’de boşanma oranının en yüksek olduğu illerin başında gelen Aydın’da yaklaşık 65 yıldır aynı yastığa baş koyan Gün Çifti, mutluluğun sırrının para değil hoşgörü olduğunu söyledi. İlerleyen yaşlarına rağmen halen tarım işlerine devam eden 86 yaşındaki Osman Gün ile 78 yaşındaki Fatma Gün, hayatın her geçen gün kolaylaşmasına rağmen genç çiftlerin anlaşamayıp ayrılmasına anlam veremediklerini söylediler.

Aydın’ın Efeler İlçesi’ne bağlı Kızılcaköy’de ikamet eden ve ilerleyen yaşlarına rağmen hayata sımsıkı sarılan Gün Çifti, hayatın her anını dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Yaklaşık bir asra dayanan ömürlerinde evlendikleri günden günden bu yana hiç birbirlerini kırmadıklarını belirten Osman Gün, karı kocanın birbirine emanet gözüyle bakması gerektiğini söyledi. Günümüzde karı koca arasındaki ’üstünlük’ yarışının pek çok mutlu yuvayı mutsuzluğa ittiğini de belirten Osman Gün, "İnsan tek başına bir hiç olduğunu idrak ettiği zaman tüm eşler mutlu olur. Biz bunu bilerek yaşayıp mutluluğun bizi terk etmemesini sağlıyoruz" dedi.

Yaşlarının fazla olmasına rağmen, bu zamana kadar çalışmaktan vazgeçmeyen çift, doğal besinler tüketmek ve sürekli hareket etmenin sağlıklı kalmanın anahtarı olduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılıkla uzun yıllar boyunca birlikte çalışan Gün Çifti, “İnsanlar çok basit sebeplerden evliliklerini bitiriyor. Mutlu bir evlilik sürdürmenin en kolay yolları, çiftlerin birbirlerini dinleyip, beraber vakit geçirmesi, birbirlerine sevgi ve saygı duymasıdır.” diye konuştular.