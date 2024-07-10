Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve İlçe Yöneticileri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile birlikte 50 kişilik kalabalık bir heyetle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Mecliste bulunan makam odasında ziyaret etti.

Önce Anıtkabir’de atanın huzuruna çıkan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve ekibi ardından TBMM’de CHP Grup Toplantısına katıldı. Toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan hazır bulundu. Genel Başkan Özel, 50 kişilik bir ekiple ziyaret etmeleri kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL’E ÖZEL DAVET

Başkan Mustafa Günay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, önümüzdeki günnlerde yapacağı 100 Günlük Proje Lansmanına davet etti.

Genel Başkan Özgür Özel, programlarına bakacağını, uygun olması durumunda lansmana katılmak istediğini belirtti. Başkan Günay, bu ziyaretin ilçe için büyük bir onur olacağını ve Özel’in katılımının, Güzelbahçe’nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

YELKİ SPOR’A ‘ÖZEL’ DESTEK

Genel Başkan Özgür özeli ziyaret edenlerin için Yelki Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis üyesi olan Ali Turan’da Özgür Özel isminin yazılı olduğu 45 numaralı Yelki Spor forması hediye etti. Çok teşekkür eden Genel Başkan Özgür Özel, “Mücadele ettiği ligde birinci olup yeni başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Artık ben de bir Yelki Spor taraftarıyım” dedi.