CHP’nin Keşan Seçim Bürosu ve aday tanıtım toplantısı kalabalık bir topluluk tarafından dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Milletvekili Ediz Ün birlikte Keşan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan vekili Gökhan Günaydın, parti girişinde CHP Keşan İl Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Enez Belediye Başkanı ve adayı Özkan Günenç, Beyendik Belediye Başkanı ve Adayı Muhammet Örnek, il genel meclis üye adayları, belediye meclis üye adayları ve partililer tarafından karşılandı.

Partide konuşan Çakır, önseçimde 6 adayın yarıştığını ama bu önseçimin tek galibinin CHP olduğunu belirterek “Önseçimden bu yana sayın belediye başkan adayımız ile çalışmalara başladık. Vatandaşımızın Mehmet başkanımızı özlediğini gördük. 31 Mart’ta Keşan, Beyendik ve Yenimuhacir’i kazanacağız bunun için söz veriyoruz” dedi.

GÜNAYDIN: “MEHMET BAŞKANIMIN MAKAMINDA ÇAYIMIZI İÇECEĞİZ”

Karşılamanın ardından, beraberindekiler ile parti binasına geçen Günaydın burada partililer ile selamlaştı. İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın, ziyaretten dolayı durduğu onur ve mutluluğu dile getirmesinin ardından konuşan Gökhan Günaydın, “Edirne’de 9-0 yapıp, Keşan’ı da yeniden Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı ile tanıştırmak bizim için bizim için son derece önemli bir hedeftir. Ben hem Edirne genelinde hem de Keşan’da bu sonucu alacağımıza ilişkin bir güven duyuyorum. Hem Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durum itibarıyla buna mecburuz, hem de Edirne’de çok güzel bir beraberlik görüyorum. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizin bir arada oluşu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin birlikte mücadele ettiğinin göstergesidir. Ayrıca demokratik bir önseçim oldu. Dolayısıyla kendi tabanımızda da konsolidasyon sağlandı. İnanıyorum ki bir daha Keşan’a geldiğimde Mehmet Başkanımın makamında çayımızı içeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından, partililer ile bir süre sohbet eden Günaydın ve beraberindekiler, CHP Seçim Bürosu’nun açılışına katılmak üzere CHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan ayrıldı.

İLGİ İLE KARŞILANDI

İlçe Başkanlığı binasından çıkarak CHP Seçim Bürosu’na geçen Gökhan Günaydın’a Keşan’daki vatandaşlar ilgi gösterdi. Güzergah boyunca, caddede ve ev ile işyerlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, Günaydın’a el salladı.

SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA BÜYÜK İLGİ

Buradaki tören 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Buradaki törene Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, İpsala Belediye Başkan Adayı Cenan Tetik’te katıldı

'31 MART AKŞAMI HEP BERABER BU ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ'

Törende ilk olarak konuşan Çakır şunları söyledi: “Bak şu Cumhuriyet Halk Partisi’nin güzelliğine, bak şu Cumhuriyet Partililerinin güzelliğine. Taşı destan, gözü destan, kör olasın demiyorum, kör olma da gör bizi. Bir gider bin geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu? Kör olasın demiyorum, kör olma da gör bizi. Çok kıymetli grup başkanvekilim, çok kıymetli milletvekillerim, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, çevre ilçelerden gelen örgütümüzün çok değerli temsilcileri ve yöneticileri, Cumhuriyet Halk Parti için işinden, gücünden rızkından olan ama dönen dönsün, ben dönmezem yolundan diyen çok kıymetli yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, devrimciliğimin olanca sıcaklığıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 2019’da büyük bir yol kazası yaşadık, o günden beri yüreğimiz yanıyor. Hepimizin yüreği yanıyor, hepimizin canı yanıyor. 5 yıl bizim için çok zor geçti, çok zor 5 yıl geçirdik. Ama artık tamam artık yeter, sıkıntılı günler geride kaldı. Yine birlik olduk, yine beraber olduk, yine bir araya geldik. İşte salonlara sığmıyorduk, artık meydanlara sığmıyoruz. Artık yollara taşıyoruz, eğer bugün buraya bu kadar insan geldiyse bu iş bitmiştir. Şu dakikadan itibaren artık Keşan yine Cumhuriyet Halk Partilidir. Artık Keşan’ın belediye başkanı Mehmet Özcan’dır. 31 Mart’ta tarihi bir sınav vereceğiz, yalnızca belediye başkanını, il genel meclis üyelerini, belediye meclis üyelerini seçmeyeceğiz.

Bizi 3 Kasım 2002’den beri yokluğa, yoksulluğa mahkum edenlere bir cevap vereceğiz. 31 Mart’ta ülkeyi bu hale getirenlere, onların Edirne’deki Keşan’daki temsilcilerine bir cevap vereceğiz. Onlara artık bu düzen böyle gitmez, artık yeter diyeceğiz. Edirne de beldeler de dahil 16 belediyenin 16’sını da şanlı altı oklu bayrağımızı dikeceğiz. Çok önemli bir yola çıkıyoruz, çok kutlu bir yola çıkıyoruz. Çünkü hem Keşan’ın hem Edirne’nin hem de Türkiye’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partili kadrolara ihtiyacı var. Gittiğimiz her yerde bunu gördük, aldığımız her kapıda, sıktığımız her elde, dokunduğumuz her omuzda bunu hissettik, insanlar artık bizleri bekliyor. Sokak artık bizi çağırıyor, halkımız artık bizi istiyor. Biz de bu sese kayıtsız kalmayacağız. Sadece Keşan’da değil, Beyendik’te bayrağımızı aşağıya indirtmeyecek, Yenimuhacir’de o şanlı bayrağı göndere çekeceğiz. Pırıl pırıl adaylarımız var. Bunu yapacak güçteyiz, buna yürekten inanıyorum. Çok önemli bir yola çıkıyoruz, sadece vatandaşlara dokunmak, ellerini sıkmak laf ola beri gelsin diye ziyaret yapmayacağız. Buradan açık açık söylüyorum, hemşerilerimizin komşularımızın sadece elini sıkmaya değil, onların gönlünü almaya geliyoruz, gönlünü almaya.

Mehmet Özcan başkanım 3 dönem 15 yıl boyunca bayrağı gönderden indirmedi. Yine harika bir önseçim yaşadık ve yine göreve geldi üyelerimizin teveccühü ile yine onunla yarışan pırıl pırıl 6 tane aday adayımız vardı. Ama o sandıktan kaybeden çıkmadı, o sandıkta kaybeden yok bir tane kazanan vardı, o da Cumhuriyet Halk Partisi idi. O gün dedim ki artık bu saatten sonra kaybedecek vaktimiz yok. Şimdi buradan Keşan örgütünün lideri olarak bütün partililerime açık talimatımdır, bu saatten sonra Keşan’ın da, Beyendik’in de Yenimuhacir’in de bütün sokakları bizim, bütün meydanları, bütün caddeleri bizim. Artık yorulmak yok, dinlenmemek üzere yola çıkıyoruz, dinlenmemek üzere.Bunu hep beraber başaracağız. Bugün Keşan Belediye başkan adayımız demeyeceğim, Keşan Belediye Başkanımız Mehmet Özcan’ı sizlere emanet ediyorum. Ona sahip çıkın, Beyendik Belediye Başkanımız Muhammet Örnek’i sizlere emanet ediyorum, ona sahip çıkın, Yenimuhacir Belediye Başkan Adayımız demeyeceğim, Yenimuhacir Belediye Başkanımız Tamer Kıral’ı sizlere emanet ediyorum ona sahip çıkın. 31 Mart akşamı hep beraber bu zaferi kutlayacağız. O fotoğrafta herkes olacak, buna yürekten inanıyorum.”

ÖZCAN: “SİZLERLE BİRLİKTE, EMANETİ GERİ ALACAĞIZ”

Programda daha sonra Mehmet Özcan söz aldı. Seçim bürosunun açılış törenine “hoş geldiniz” diyerek, başlayan Özcan, şunları söyledi: “2004 yılında, Keşan Belediyesi’ni bir defa kurtardık. Bir Mehmet gitti, bir Mehmet gelecek diyorlardı. Allah kısmet etti, adayınız oldum ve ikinci kez yeniden Keşan Belediyesi’ni alacağız. En az sizler kadar seçime girmediğim yarıştan sonra belediyenin anahtarlarını bir başkasına zoruma gitti. Hep o 5 yılın geçmesini bekledim ve kısmet oldu. Sizlerle birlikte bu emaneti geri alacağız.”

“HER ŞEYE ZAM GELİYOR AMA SABİT ÜCRETLERE BİR ŞEY YOK”

Mehmet Özcan sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin 22 yılda nereden nerelere geldiğini yaşarak görüyorsunuz. İki günde bir mazota zam geliyor. Her şeye zam geliyor ama sabit ücretlere bir şey yok. O kadar kötü bir süreçten geçiyoruz ki, seçimden sonra daha büyük dalgaların geleceği söyleniyor. Eğer bizim partimiz, bunları yapmış olsa, bırakın 22 yılı 2 ay iktidarda kalamazdı. Sizin hakkınız değil mi, bizim emeklilerin hakkı değil mi rahatça bir yere gidip tatilini yapabilsin! Ama emeklilerimiz, bırakın tatil yapmayı rahatça geçinebilecekleri bir aylık alamıyor. Torununa bir şey alabilecek durumları olmuyor.”

“O KAPILARI AÇMAYA GELİYORUM”

Konuşmasına, “Siz buradasınız, 2’nci Mehmet burada ve el birliğiyle o emaneti geri alalım. Hazır mısınız?” diyen Özcan’a vatandaşlar hep bir ağızdan “Hazırız” diyerek cevap verdi.

Mehmet Özcan sözlerini şöyle tamamladı: “Hemşerilerim, sizleri çok seviyorum. Odamın kapısı her zaman açık kaldı ama şimdi kapılar kapalı kaldı. Ben, o kapıları açmaya geliyorum. Karşıma geleni partilim ya da partilim değil diye görmedim, Keşanlı diye gördüm. Yine aynı itibarla insanlarımıza davranmaya geliyoruz. Sizlerin ve Keşanlıların desteğiyle, bu kötü şartlar içerisinde daha da, kötüye gitmeyecek bir belediyeyi devralmaya niyetliyiz. Rivayetler çok ve bize ne kadar çok borç bırakacakları hiç belli değil. Ben tertemiz bir belediye bıraktım. Birileri çamur ve çukur diye laf ediyor ama çamur ve çukuru şimdi görün. Sanayiye iki kürek asfalt atmış ama her tarafı sular basıyor. Söylenecek çok şey var. Ben, sizleri seviyorum. Tekrardan sizlerden görev istiyorum. O teslim edilen yeri, sizlerin sayesinde ve desteğiyle sizlere geri getireceğim. Sizleri seviyorum. Hep birlikte 1 ay daha sıkı şekilde çalışacağız.”

KEŞAN NE GÜZEL GÖRÜNÜYORSUNUZ

Programda son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın söz aldı. Günaydın sözlerine şu sözlerle başladı: “Aşağıdan o kadar güzel görünmüyor ama buraya çıkınca fark ediyorsunuz Keşan ne güzel görünüyorsunuz merhaba! Böylesine güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Edirne’mizin örgütümüzün bütün yöneticileri burada yurttaşlarımız burada Keşan'da hep beraberiz ve hep beraber çok güzeliz merhaba! Eğer biz bugünün kıymetini bileceksek geleceğimizi kuracaksak tarihimizi ve geçmişimizi çok iyi bileceğiz. Bize unutturmaya çalıştıkları şeyin ne olduğunu yüreğimizde ve aklımızda tutmazsak bugünü ve bugünün verdiğimiz mücadeleyi anlamlandırmayız. Bakınız 29 Ekim1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ama ondan 50 gün evvel başka bir şey daha oldu. 9 Eylül 1923'te yani cumhuriyet ilan edilmeden 50 gün evvel Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu işte biz O iki büyük eserin de parçasıyız. Kurucu parti Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olduğu için kuruluş koşullarını hiç unutmayanların partisidir. Arkadaşlar unutturmaya çalıştıkları şeylerin satır başlarını vereyim. İstanbul dört yıl boyunca İngilizlerin esareti altında yaşadı. Öyle şeyler yaşandı ki bugün onları tarih yazmaya utanıyor ama tam 4 yıl İngilizler karargahlarıyla İstanbul'u işgal ettiler tam iki buçuk 3 yıl boyunca. Afyon'da Yunanın Karargâhı vardı. Top sesleri Polatlı'dan duyuluyordu. Antalya'yı İtalyanlar, Gaziantep'i Fransızlar işgal etmişti ve o gün birilerinin kendilerine sultan dedikleri İngiliz zırhlısına binip kaçarken; atalarımız Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdular. Bu mirası unutmayacağız ancak bu miras yalnızca savaş meydanlarında verilmiş ve kurulmuş bir cumhuriyeti bize anlatmıyor aynı zamanda cumhuriyetin ilke ve devrimlerini de anlatıyor. Bakınız saltanat kaldırıldı. Ne dedi Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşları? Bundan sonra bir hanedan bu memleketi yönetmeyecek egemenlik millette olacaktır. Hani bugün bazı soysuzlar diyor ki: ‘O hanedanı yurtdışına gönderenlere lanet olsun’ diyor. Ben de buradan onlara sesleniyorum: Ey soysuz sen o hanedanın peşinden gidebilirsin biz millet egemenliğinin peşinden gidiyoruz.”

“KURUCULARIMIZA ‘İKİ AYYAŞ’ DİYENLERİ UNUTMAYIN!”

Günaydın konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Arkadaşlar bir yerel seçim süreci yaşıyoruz diyebilirsiniz ki, ‘niye bunları anlatıyorsun?’, ‘Sen yalnızca belediyeden bahset belediye başkanından meclis üyelerinden bahset.’ Keşke mesele bu kadar basit olsaydı mesele bu kadar basit değil. Hatırlayın, unutmayın bizim kurucularımıza ‘iki ayyaş’ diyenleri unutmayın! Şimdi önümüze sandık geliyor bu sandığa oy vermeye giderken aklımızda kalanları hatırlatıyorum size bunlar aklımızda olmalı ki o sandıkları patlatmalıyız! Kaç tane emekli arkadaşımız var burada emekliler birer el kaldırabilirler mi? Bu memlekette 16 milyon emekli var ve 16 milyon emeklinin maaşını 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarttı diye arkadaş çok büyük iflas etmiş. Ben şimdi soruyorum size 10 bin lirayla yaşamaya mahkum muyuz? Peki bu memleketin parası mı yok? Parası var arkadaşlar. Yalnızca kur korumalı mevduatına 800 milyar TL gömdü ama 16 milyon emekliye bunun dörtte birini verebildiği için sizlere şikayetleniyor. O halde soralım. Eğer o sandık önüne geldiğinde bunu bu yoksulluk maaşına mahkum edenleri hatırlamadan o imzayı oy atıyorsak hepimize yazıklar olsun!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Bu memlekette asgari ücret 17.000 TL. Türk-İş’in yaptığı hesaplara göre yalnızca gıda gıda için 14.000 TL harcamak gerekiyor. Yani açlık sınırı 14.000 TL insanca yaşamak istiyorsanız aylığınızın 45.000 TL olması lazım yani özetle söyleyeyim bu memlekette 86 milyon var. Bu memlekette yaşayan 75 milyon insan aslında normal yaşayabilecek bir gelirin çok altında bir gelire mahkum oluyor. Üstelik de bu ülkenin kaynakları varken 21 yıldır emeller zengin olurken bizi açlığa yoksulluğa mahkum ediyorlar. Dolayısıyla bunun hesabını soracağız.” dedi.

“TÜRKİYE'DE ÇIKARTILAN ALTININ %98’İNİ ÇIKARTAN YABANCILAR ALIYOR”

İliç’te altın madeninde yaşanan faciaya değinen Günaydın, konuşmasına şöyle devam etti: “Bakınız tam dokuz gün oldu İliç’te meydana gelen maden faciasında ben ona facia da kaza da demiyorum. Cinayet diyorum. Dokuz emekçi kardeşimiz 10 milyon metreküp siyanürlü toprağın altında kaldı. Daha dokuz çocuğumuza ulaşılamadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel başkanı ne diyor? ‘Bilirkişi raporunu yeniden değerlendirmek lazım’ diyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Bilirkişi raporu diyor ki o toprak yanlış yığılmış o maden yanlış yönetilmiş peki soruyorum? AKP’sinden MHP’sine Cumhur İttifakı vatandaşı, işçiyi, emekçiyi savunmak yerine neden maden firmasını savunuyor? Çünkü çıkarları orada unutmayın çıkarları orada. Türkiye'de çıkartılan altının %98’ini çıkartan yabancılar alıyor. Buna razı olabilir miyiz arkadaşlar bunu ancak bir müstemleke memleketi kabul edebilir. o halde bu kahrolası düzeni değiştireceğiz. Dolayısıyla sadece belediye başkanı değil Türkiye'nin kaderini değiştirmek için gideceğiz ve sandıkları hep beraber patlatacağız.”

“BUNLAR YALNIZCA VATANIN TOPRAĞINI DEĞİL, ÇİFTÇİNİN KENDİSİNİ DE SATTILAR”

Trakya’nın betonlaşmaması için çalıştığını söyleyen Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakın Keşan bir tarım memleketi ben 15-20 yıl evvel buralarda dolaştım. ‘Trakya'nın toprakları betonlaşmasın sanayiye kurban gitmesin’ diye buralarda dolaştık. Çeltiğimize sahip çıkalım diye buralarda dolaştık. Bugün buğdayı dışardan alıyoruz, ayçiçeğini, soyayı, mısırı, çeltiği bunların tamamını dışardan alıyoruz. Peki soruyorum size bütün dünyada tarımın başladığı topraklar bütün dünyaya tarım ürünü satan topraklar nasıl oldu da karnını doyuramaz hale geldi? Niye biliyor musunuz bunlar yalnızca vatanın toprağını değil, çiftçinin kendisini de sattılar. 1 litre mazot 44 lirayken nasıl üretim yapacak arkadaşlar bu memleket nasıl? 1 dolar 30 TL'yi geçmişken nasıl bu memleket üretim yapacak ve nasıl ayakta kalacak? İşte bütün bunların hesabını sormak ve bu düzeni değiştirmek için 40 gün sonra 31 Mart 2024 tarihinde sandıkların başına gideceğiz birbirimizin gözlerini arayacağız, birbirimize bakacağız ve diyeceğiz ki işte zamanı geldi. Bize yaşattıklarının hesabını sormanın zamanı geldi ve bu bilinçle güler yüzle birbirimize dayanışarak gideceğiz oyumuzu vereceğiz.

“EDİRNE'DE 16 SIFIR YAPMAYA VAR MIYIZ?”

Günaydın, “Keşan son beş yılını Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının dışında geçirdi. Ben bu partide genel başkan yardımcılığı yaptım uzunca bir süre yerel yönetimlerden sorumluydum. Mehmet Özcan başkanla birlikte çalıştım. Onun bu topraklara nasıl uygun bir insan olduğunu nasıl sizden birisi olduğunu sizin gibi eğlendiğini sizin gibi güldüğünü sizin gibi ağladığını iyi bilirim. Keşan'a nasıl aşık olduğunu iyi bilirim. Şimdi Mehmet başkanı yeniden kendi yaptığı belediye binasına oturtmaya Nisan ayında gidecek miyiz arkadaşlar? Evet gideceğiz ama bence birbirimize vereceğimiz söz Keşan'dan ibaret olmamalı. Edirne'de il belediyemiz var sevgili Recep başkan uzun süre o bayrağı çok güzel götürdü. Şimdi yeni gelecek arkadaşımıza gerekli her türlü katkıyı veriyor. Ben onun bu yüce gönlünden dolayı hepinizin huzurunda Recep başkana teşekkür ediyorum. Şimdi onunla beraber hep beraber Edirne'nin genelinde de sandıkları patlatacak mıyız arkadaşlar? Peki soruyorum Edirne il, yanına sekiz tane ilçe Edirne'de dokuz sıfır yapacak mıyız? Edirne dokuz sıfır peki yedi tane beldemiz var onları ihmal mi ediyoruz, mevcutlarımız var alacaklarımız var gelin birbirimizin gözlerine bakalım ve birbirimize bir söz verelim. Yapılamaz değil Edirne'de 16 sıfır yapmaya var mıyız?” ifadelerini kullandı.

“AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIZ, VATANDAŞI BİRLEŞTİRECEĞİZ”

CHP’li Belediye Başkanlarının ayırt etmeden hizmet edeceklerini belirten Günaydın, şöyle konuşytu: “Arkadaşlar şunu unutmayın biz yerel seçimlerden sonra hiçbir yurttaşımızı ayırt etmeyen bir belediyecilik yapacağız. Mehmet Özcan Keşan Belediyesi yeniden oturduğu zaman yalnızca CHP’lilerin değil yalnızca kendisine oy verenlerin değil kendisine oy versin, vermesin bütün Keşan'ın belediye başkanı olacak. Çünkü yöneticiye bu yakışır. Peki ne diyorlar bakın aklımızda tutmamız gereken başka şeyler var. Ne diyor bu memleketin Cumhurbaşkanı Hatay’a gidip ne diyor ‘bize oy vermediniz onun için mahzun kaldınız garip kaldınız’ diyor yani yazıklar olsun yazıklar olsun! Depremin altında kalmış bir memlekete böyle hitap edilir mi insanlar ayırt edilir mi deprem yaşamış insanlara bana oy vermedin diye hakaret edilir mi arkadaşlar? Bir Cumhuriyet Halk Partili bunu asla yapmaz demek ki biz bize oy versin vermesin herkesin belediye başkanı olacağız. Ayrımcılık yapmayacağız, vatandaşı birleştireceğiz.”

“YENİ BİR DÖNEMİ TRAKYA’DA, ANADOLU’DA BÜTÜN TÜRKİYE’DE HEP BERABER AÇACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Gökhazn Günaydın, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bakın unutmayın Ankara'da Mansur Yavaş var İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var diğer Büyükşehir belediyelerimiz de belediye başkanlarımız var birbirlerine selam veremeyeceklerin hepsi karşımızda suphanallah boncuğu gibi dizildi. En sağcısı da karşımızda, en solcusu da. Farkında mısınız? Sizce bu normal mi? Demek ki korktukları bir tek şey var. Önlerinde engel gördükleri bir tek şey var. CHP’li belediye başkanlarını bir tasfiye ederlerse. Arkasında da TBMM’deki çoğunluklarıyla bir anayasa değişikliği yaparlarsa bu memleketi döndürecekleri çoktandır özlemini duydukları bir Ortadoğu memleketine dönüştürecekler. Onun için diyorum ki bu bir belediye başkanlığı seçiminden çok daha fazla şey ifade etmektedir. O halde birbirimize bir kere daha söz verelim. Cumhuriyeti ilke ve devrimleriyle beraber korumaya var mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını belediyelerimiz yeniden dikmeye var mıyız? Türkiye’yi hiç ayırmadan 86 milyon insanı birleştirecek yeni bir düzeni kurmaya var mıyız? Zenginlerin, bir avuç yandaşın memleketi ezim ezim ezdiği sömürdüğü bu düzenin yerine eşitlikçi, aydınlanmacı, çağdaş yeni bir düzen kurmaya var mıyız? İşte bu ses Türkiye’nin güveneceği sestir. Biz halktan başka hiç kimseye güvenmiyoruz bu halkın iradesi tehdide şantaja aldırmaz çünkü bu halk 7 düvele karşı bağımsızlık mücadelesini vermiş, mazlum milletlere örnek olmuş bir halktır. İnanıyorum ve güveniyorum ki yeni bir dönemi Trakya’da Anadolu’da bütün Türkiye’de hep beraber açacağız. Çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun.”

Konuşmaların ardından Edirne ilçe belediye başkan adayları sahneye davet edildi. Ardından Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan ile Edirne İl Genel Meclis Üyesi Adayları, Keşan Belediye Meclisi Üyesi adayları tanıtıldı.

Tanıtım ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Seçim bürosunda Günaydın ve beraberindekiler sohbet ettikten sonra açılış töreni sona erdi.