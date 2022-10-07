Alevi dedelerine maaş bağlanacak

Geçen 30 Temmuz’da Ankara’daki Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne saldırılar düzenlenmiş, olaylardan 1 hafta sonra, 6 Ağustos’ta Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğramıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıların ardından Hüseyin Gazi Cemevi’nde muharrem iftarına katılıp sonrasında da ilk defa Nevşehir’de düzenlenen Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri’ne katılması, 2023 seçimlerine giderken iktidarın yeni bir Alevi açılımına hazırlandığı yorumlarına neden olmuştu. Ancak o tarihten bugüne bir gelişme yaşanmamıştı.

Beklenen açıklama bu hafta AK Parti’nin meclis grubu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan’ın “yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz” diyerek işaret ettiği yeni Alevi hamlesinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan yeni çalışma kapsamında cemevlerinde görevli Alevi dedelerine ilk kez maaş bağlanacak. Cemevleri, imar planlarında da bundan böyle “kültür merkezi” değil “cemevi” statüsüyle yer alacak. Yeni çalışmayla birlikte çok sayıda yeni cemevi inşaatına başlanacak.