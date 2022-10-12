Schengen vizesinde reform çağrısı yapan tasarı kabul edildi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki (AKPM) Türk Grubu tarafından Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere gitmek için Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözümleri içeren rapor AKPM Genel Kurulunda görüşüldü. Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul etti.

"46 Avrupa Konseyi Ülkesi İçin Tavsiye Kararı Niteliğinde"

AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız yaptığı açıklamada, “Titiz bir çalışmanın ürünü olan, Schengen vize sürecinin daha şeffaf, daha adil, daha kapsayıcı gerçekleşmesini sağlayacak raporumuz AKPM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir reform niteliğindeki önerilerimiz ile sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. AKPM’de kabul edilen raporumuz artık 46 Avrupa Konseyi ülkesi için tavsiye kararı niteliğinde” dedi.

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, AKPM ve Avrupa Konseyi üyeleri Schengen sürecinde yaşanan sorunların çözümü için iş birliğine davet edildiği raporda, Schengen Bilgi Sistemi’nde yer alan kişisel verilerin, kişinin ve ailenin özel hayatı hukukunu ihlal etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.