Günce “Ağlama Gülüm”isimli yeni teklisini GENCO ARI PRODUCTION etiketi ile Mayıs'ta müzikseverle buluşturuyor. İSTANBUL (İGFA) - Bodrum'a yerleştikten sonra, müzikal üretimlerini arttıran Günce, yeni teklisini Asya'nın 1994 yılında yayımladığı albümünde yer alan Ağlama Gülüm olarak belirledi. Ne kadar eşsiz, güçlü ve kendine has tınıya sahip bir ses olduğunu dinleyicisine bir kez daha kanıtlayan Günce, yaz aylarında da yepyeni teklilerle yoluna devam edecek.

Günce’nin vokal performansı anlamında kariyerinin en güçlü şarkısı olmaya aday Ağlama Gülüm’ün sözü Asya'ya bestesi Erdinç Şenyaylar'a düzenlemesi ise şarkıya dokunduğu andan itibaren bambaşka bir yere taşıyan “Müziğin dahi çocuğu”Genco Arı'ya ait.Günce, Ağlama Gülüm için ”Yıllar önce Sevgili Asya’nın o muhteşem yorumu ile İlk dinlediğim andan beri efsunlu bir şarkı olduğunu düşündüm”ifadesini kullandı.

Günce bugüne kadar Severim, Güllerim Soldu, Gecemi al,Kocaman yürekli adamım,Nezaket, Esnaf Lokantası ve Fatih Erkoç düeti Biliyordum gibi bir çok hitin arasında yer aldığı 4 albüm ve 6 single yayımladı