Türkiye’nin ilk 500’ünde bulunan şirketlerin yüzde 30’una kurumsal çözümler sağlayan Casper, şirketlerin farklı konfigürasyon seçenekleriyle talep ettiği 5 bin bilgisayar ihtiyacını bir günde üretip ertesi gün teslim ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde kurumların, faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmeleri için güçlü bir teknolojik ve dijital altyapıya sahip olmaları büyük bir önem taşıyor. Şirketlerin tüm bilgisayar ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten Türkiye’nin teknoloji markası Casper, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesisinde bir yılda binlerce konfigürasyon seçeneğine sahip 1 milyon adet bilgisayar üretiyor.

Alanında uzman mühendisleri ve çalışanlarıyla kurumların ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Casper, şirketlerin farklı konfigürasyon seçenekleriyle talep ettiği 5 bin bilgisayar ihtiyacını bir günde üretip ertesi gün teslim ediyor.

Geniş ürün yelpazesi ve sınırsız konfigürasyon seçeneğiyle her talebe cevap verebilen Casper, finans sektöründen perakendeye, sağlık sektöründen eğitime kadar farklı pek çok iş kolunda çalışmalarını sürdüren şirketlere ihtiyaca göre özelleştirebilecekleri kurumsal çözümler sunuyor.

Casper, üretim tesislerinde bir günde, binlerce konfigürasyon seçeneğine sahip birbirinden farklı 5 bin adet bilgisayar üretim kapasitesine sahip. Kurumsal Çözümler çatısıyla birlikte Türkiye’nin ilk 500’ünde bulunan şirketlerin yüzde 30’una hizmet veren Casper hem maliyet hem enerji verimliliği avantajı sağlayan özelleştirilebilir bilgisayarlarıyla tüm paydaşlarının ihtiyaç duyduğu son teknoloji çözümlerle iş sürekliliğini sağlıyor.

Casper COO’su Feray Karaman, kendilerinden yüksek adetlerde özelleştirilmiş masaüstü, laptop ya da mini bilgisayar isteyen şirketlerin taleplerine uygun ürünleri bir günde üretiyor ve ertesi gün kendilerine gönderdiklerini söyledi. Karaman, farklı RAM özelliklerinden depolama boyutlarına ve işlemcilere kadar birçok konfigürasyonu en güncel ve yeni teknoloji bileşenleriyle uyguladıklarını kaydederek, Türkiye’nin her yerinden şirketlere servis imkanı da sunduklarını kaydetti.