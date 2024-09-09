İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Gündoğdu Mobilya firmasının üretim bölümünde farklı alanlarda çalışacak 49 personel alımı yapacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Gündoğdu Mobilya firmasında çalışacak personel alımı için yeni bir iş duyurusu paylaştı.

ÜRETİMDE FARKLI BÖLÜMLERDE ÇALIŞACAK 49 KİŞİ ALINACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Gündoğdu Mobilya firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Gündoğdu Mobilya firması, İnegöl’de bulunan fabrikada farklı bölümlerde çalışacak personel alımı yapacak. Aranan genel şartlarda 20-45 yaş arası, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, alanında tecrübeli, ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek kişiler tercih sebebi olacak. Bu şartlara uygun olarak kesim (ebatlama) bölümü için 4 erkek, yatar daire bölümü için 2 erkek, bantlama bölümü için 5 kadın veya erkek, eğri kenar bantlama bölümü için 2 erkek, profil gönye kesim bölümü için 2 erkek, lazer yakma makinesi bölümü için 2 erkek, delik açma bölümü için 5 erkek veya kadın, montaj bölümü için 5 kadın veya erkek, paketleme bölümü için 5 kadın veya erkek, depo aparat bölümü için 2 kişi kadın veya erkek, depo sevkiyat bölümü için 5 erkek, döşeme bölümü için 10 kadın veya erkek olmak üzere bu bölümlerde çalışacak toplam 49 usta ve yardımcı elemanlar alınacak.”

BAŞVURULAR 11 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ ALINACAK

“Gündoğdu Mobilya firması personel alımı için başvurular 11 Eylül Çarşamba günü 14.00’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”