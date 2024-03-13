Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gündoğdu Mahallesi Üniversite Caddesi’nde parke yaya kaldırım ve tretuvar imalatları yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gündoğdu Mahallesi Üniversite Caddesi’nde tretuvar, parke yaya kaldırım yapılıyor. 200 metre uzunluktaki caddede asfalt onarım ve aşınma tabakası asfalt serim çalışmaları da yapılacak. Eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış parke kaldırımların söküldüğü Gündoğdu Mahallesi Üniversite Caddesinin yaya kaldırım ve yol kenarı tretuvar imalatları yapılırken önümüzdeki günlerde asfalt serim çalışmaları yapılacak.