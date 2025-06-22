Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Edebi Kazılar” söyleşilerinde usta yazar Gündüz Vassaf, çocuk yetiştirme, sanatın gücü ve doğayla barışık yaşam üzerine çarpıcı tespitlerini sanatseverlerle paylaştı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen “Edebi Kazılar” söyleşilerinin son konuğu, yazar, psikolog ve düşünür Gündüz Vassaf oldu.

Dila Taşçı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye sanatseverler yoğun ilgi gösterirken, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de etkinliği takip etti.

“DOĞANA”: DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA MEKTUPLAR

Son kitabı Doğana ile okurlarıyla buluşan Vassaf, kitabın doğmamış çocuğuna yazdığı mektuplardan oluştuğunu belirtti. “Bu mektupları yazarak kendimi baba olmaya hazırladım. 40 yılı aşkın süre sonra yayımlanan bu kitap, her anne babanın hikâyesidir” dedi.

Ebeveyn-çocuk ilişkisine dair dikkat çekici yorumlarda bulunan Vassaf, “Çocuklara son kölelerimiz gibi davranıyoruz. Onlara dinimizi, isimlerimizi dayatıyor, yargılarımızla şekillendiriyoruz. Anne babalar olarak içimizdeki diktatörlük eğilimini çocuklarımız üzerinde gösteriyoruz” diyerek geleneklerin çocuklara yüklenmemesi gerektiğini vurguladı. 1978’deki Filistin Özgürlük Örgütü deneyimlerini paylaşan yazar, “Geçmişin acılarını ve intikamlarını çocuklara yüklüyoruz” diyerek savaşların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

SANAT: “HEPİMİZ SANATÇI DOĞARIZ”

Sanatın insan yaşamındaki yerini değerlendiren Vassaf, “Hepimiz ilk 6-7 yılımızda sanatçıyken, mevcut düzen bizi sanattan uzaklaştırıyor. Kapitalizm, sanatı bir vakit kaybı aracına dönüştürdü. İçimizdeki sanatı yeniden keşfetmeliyiz” dedi. Türkiye’de vatandaşların belediyelerden sanat ve kültür etkinlikleri talep etmesi halinde “nice Nilüferler” doğabileceğini ifade etti.

Hayatın anlamını “Kendini yaratarak anlamlı kılmak” olarak tanımlayan Vassaf, “kendini tanıma” takıntısını eleştirerek, “Bir kediyi, bir bitkinin büyümesini tanıyalım” önerisinde bulundu. İklim krizine dikkat çeken yazar, “İnsanoğlu kendini doğanın üstüne koydu. Hayvanlar, bitkiler, doğa bize hizmet etsin istiyoruz, bu da krize yol açıyor. Gezegen bilincine sahip olmalı, doğayla barışık yaşamalıyız” dedi.

Söyleşi, Vassaf’ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Vassaf’a günün anısına hediye takdim ederek katkıları için teşekkür etti.

Etkinlik, sanatseverlerde derin izler bırakarak büyük beğeni topladı.