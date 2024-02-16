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Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Meclisi, 20 Şubat 2024 Salı günü olağanüstü olarak toplanacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - GÜNEKAB’tan yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak toplantıda şu maddeler görüşülecek: “1-Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları İçin Sınır Ötesi İşbirliği: Go2 Recycling adlı ve BSB00027 referans numaralı projenin uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan tüm belgelerin imzalanması için Birlik Başkanı Erhan Engein’e yetki verilmesi. 2-Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Uygulamaları İçin Sınır Ötesi İşbirliği: Go2 Recycling Adlı ve BSB00027 referans numaralı proje kapsamında Keşan, İpsala ve Enez belediyelerinin mülkiyetinde bulunan ve 10 yıl süre ile kullanım hakkı GÜNEKAB’a verilen raziler için hukuki durumların görüşülmesi. 3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik gereği, GÜNEKAB F-2 grubunda değerlendirilmiş olup ilgili yönetmeliğin 11. maddesi gereği hazırlanarak ekte sunulan (III) sayılı dolu kadro feğişikliği cetvellerinde belirtilen kadro değişikliğinin Birlik Meclisi’nce ele alınması.