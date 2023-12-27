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Kısa adı GÜNEKAB olan Güney Edirne Katı Atık Birliği Meclisi dün son kez toplandı.Erdoğan DEMİR / EDİNRE (İGFA) - Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen GÜNEKAB toplantısında Birlik Başkanı Erhan Engin, GÜNEKAB'ın kurulmadan önce Yeni Mahalle’de bulunan çöplüğümüzde aylarca süren yangınların olduğuna, köylerde çöplerin çirkin görüntüler oluşturduğuna dikkati çekerek, Günekab’ın kurulmasıyla oluşturulan Katı Atık Düzenli Depolama Alanı kurulmasıyla bu görüntülerden kurtulduklarını söyledi.

Engin, 2024 Yılı Yatırım Planı ve Çalışma programının da görüşüldüğü toplantıda, 2024 yılında Yenikarpuzlu Belediyesi ile ortaklaşa olarak girilen 85 bin Euroluk AB projesi ile ilk ve ortaokullarda geri dönüşüm kazandıracaklarını, proje kapsamındaki okullarda öğrencilere verdiğimiz eğitimlerin yanında velilere de eğitimler vererek bilinçlendireceklerini kaydetti.

Haftalık veya aylık bültenler çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Engin, "Aynı zamanda okullarda Sıfır Atık Yarışması adı altında yarışmalar düzenleyerek öğrencileri ve velileri ödüllendirmiş olacağız. Okullarda sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak adına başlatacağımız ve 'Bisiklet Tipi' Kompost Makineleri ile öğrenciler, toplanan organik atıkları spor aktiviteleri ile eğlenceli bir biçimde komposta dönüştürüyor olacaklar. İnovatif çalışma olan 'Bisiklet Tipi' Kompost Makinelerinden elde edilen kompost , tarım ve peyzaj alanlarında kullanılabiliyor. Ayrıca Karadeniz Projesi kapsamında 436 bin Euroluk AB hibe projemizin de Ocak ayında onaylanması bekleniyor. Bu hibe ile Keşan’a 1.sınıf Atık Getirme Merkezi kuracağız. Bu proje için Keşan Belediyesi’nden ; İspat Cami Mahallesi 1284 ada 8 numaralı parsel 3.029,14 m2 yüzölçümlü alan, İpsala Belediyesi’nden ; Köprü Mahallesi 156 ada 108 numaralı parsel 400,00m2 yüzölçümlü alan ve Enez Belediyesi’nden; Yeni Mahallesi 85 ada 1 numaralı parsel 1.900,00m2 yüzölçümlü alanların birliğimize tahsisi yapılmıştır. Bunun yanı sıra Güneş Enerji Panelleri de kuracağız. Paşayiğit yolu üzerinde bulunan düzenli Katı Atık ve Bertaraf Tesisimize 2024 yılı içerisinde güneş enerji panelleri kurulumunu gerçekleştirerek birliğimize ek gelir sağlayacağız.” diye konuştu.

Toplantıda birliğin 2024 yılı gelir-gider bütçesi de 6.374.027,00- TL oybirliği ile kabul edilirken, 2024 yılı atık ücret tarifelerinin görüşülmesi maddesi de yeni yıldaki yeniden değerlendirme oranında arttırılması talebiyle oy birliği ile kabul edildi.