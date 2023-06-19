Aliağa’da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 1,5 aylık bebek Almila Güneş Çoruh’un tedavisi için birlik oldu.İZMİR (İGFA) - Aliağa’da yaşayan Yağmur Çoruh ve Yunus Çoruh’un 24 Nisan 2023 tarihinde dünyaya gelen çocukları Almila Güneş’e SMA teşhisi konuldu.

Valilik onaylı yardım kampanyası başlatılmasının ardından Aliağa’daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları; Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi, Aliağa Ticaret Odası (ALTO), Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası, Aliağa Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) bir araya gelerek Güneş bebeğin tedavisi için güç birliği oluşturdu.

Aliağa’daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları Güneş bebeğin gen tedavisi masraflarının karşılanması için yardım kampanyasına destek verirken tüm vatandaşları da kampanyaya ortak olmaya davet ettiler.

VALİLİK ONAYLI HESAP

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Alıcı: Yağmur Çoruh