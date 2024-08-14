Yaz aylarında güneş kremi kullanımı artarken, kış aylarında havaların soğumasıyla azalıyor. Güneş ışınları kış aylarında etkisini yitirse de yeryüzüne ulaşmaya devam ediyor. Uzmanlar, kış aylarında dahi güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak gerektiğini belirtiyor.BURSA (İGFA) - Dermatologlar, güneşin ultraviyole (UV) ışınlarının cildi etkileyebileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Kış aylarında bile güneşin zararının ancak yüzde 20 ila 30 oranında azaldığının altını çizen uzmanlar, özellikle karlı havalarda güneş ışınlarının yansımasıyla cildin daha fazla etkilenebildiğini ve vatandaşların daha fazla dikkat etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

CİLT KANSERİ RİSKİ HER MEVSİM DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre, cilt kanseri riski sadece yaz aylarında değil, yıl boyu devam ediyor ve bu nedenle düzenli olarak güneş koruması önem taşıyor.

Ayrıca, UV ışınlarına maruz kalmanın cildin yaşlanmasına da yol açtığını kaydeden uzmanlar, her mevsimde düzenli olarak güneş kreminin kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.