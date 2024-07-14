Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin iş gücüne katılımlarını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunmak için hayata geçirdiği Güneş Okulu Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR destekli ‘Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu Hibe Programı’ (NEET PRO) kapsamında hayata geçirilen ‘Güneş Okulu’ projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda projede eğitim alan gençlerin sektöre tanıtımı yapıldı, GES sektöründe yer alan firmalar ve çalışanlar gençlerle bir araya geldi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Toplantının açılışını yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Güneş Okulu Projesi’nin hem gençlerin enerji sektöründe istihdamı hem de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılan büyük bir adım olduğuna dikkat çekti. Şehirlerin hızla artan nüfusu ve artan sanayi faaliyetlerinin enerji ihtiyaçlarını arttırdığını ifade eden Tuncer, “Fosil yakıtlara dayalı geleneksel enerji üretiminin küresel iklim değişikliğine olumsuz etkileri yenilenebilir enerji kaynaklarının stratejik önemini ortaya çıkarmaktadır. Antalya ve komşu bölgelerimiz açısından potansiyeli en yüksek enerji kaynağı güneş enerjisidir. Ancak bu alanda karşılaşılan en büyük zorluklardan biri istihdam açığıdır. Antalya Güneş Okulu projemiz bu önemli ihtiyacın karşılanmasında ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atılan büyük bir adımdır” dedi.

GENÇLERE İSTİHDAM İMKANI

Tuncer, Avrupa Birliği tarafından desteklenen projenin iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin düşürülmesine katkı ağladığı kadar 15-29 yaş arası gençlerin öncelikle Antalya ve çevre illerinde daha sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinde güneş enerji sistemleri kurulumu bakımı ve onarımı konusunda uzman ara eleman istihdam açığının kapatılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR PROJEYE BÜYÜK EMEK VERDİ

Çanakkale Üniversitesi’nden Enerji Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Deniz de, proje kapsamında katılımcı gençlere ilk olarak online teorik eğitimler verildiğini belirterek, “Eğitimler sonunda bugün sınav yaptık. Sınav sonucunda gençler Çanakkale Üniversitesi onaylı sertifikalarını alacaklar. Bundan sonra uygulamalı eğitimler başlayacak. Enerji sektörü dünyada gelişmekte olan su ve gıda gibi sektörlerden bir tanesi. Antalya da güneş enerjisi konusunda değerli bir yere sahip. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu projeye çok fazla emek verdi. Bunun sonucu alıyor olmak bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

İŞKUR Antalya Şube Müdürü Neva Akçayır da ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda olan işsiz gençlerin bir sorun olduğuna dikkat çekerek, projenin bu gençlere katkı sağlayacağını söyledi.

UYGULAMALI EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman da proje hakkında GES sektöründe yer alan firmalara bilgilendirme yaptı. Güliz Yaman, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “15- 29 yaş aralığında gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmesi için başlatılan projede; 200 gence ilk olarak teorik eğitim verildi. Sınav sonuçlarına göre sertifikalarını alacak olan gençler, 18 Temmuz itibariyle 12 günlük uygulamalı eğitim aşamasına geçecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde kurulacak alanda gençlere eğitim verilecek. Merkezde 5 adet uygulama atölyesi kuruluyor. Eğitimler sonunda İŞKUR işbirliğiyle gençlere bireysel eylem planları hazırlanacak. Gençlerimiz kamu binaları, sosyal kurumlar, çiftlikler, özel konutlar üzerinde güneş panelleri kurulması ve bakımı konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda işe girme imkanı bulacak.”

Açılış konuşmalarının ardından GES sektöründen çeşitli firmalar; firmalarını, iş koşullarını, personelde aradıkları özellikleri anlatan sunumlar gerçekleştirerek gençlere sektör hakkında bilgi verdi.