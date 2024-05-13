Bilecik'te Güneşspor Kulübü Kadın Kolları'nın düzenlediği Anneler Günü programı üç etkinlikle sona erdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Güneşspor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu, ilk etkinlik olarak kadınların katıldığı Dart Turnuvası düzenlendiğini, kazananlara hediyelerinin kulüp yöneticileri tarafından takdim edildiğini söyledi.

Bozüyük Girişimciliği destekleme derneği ile birlikte “Kadının güçlenmesi ve toplumsal etkisi “ konulu anneler gününe özel girişimcilik paneli düzenlendi.

Panele Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, ilçe Tarım Müdürü İsmail Aksu, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Murat Akcan, Kent Konseyi başkanı Nurettin oydu, Bilecik Ticaret Odası Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan yardımcısı Ali Kirlik Meliha Ercan Ortaokulu Müdürü İslam Özkul ve çok sayıda misafir katıldı.

Moderatörlüğünü Bilecik Ticaret Odası Kadın Girişimciler icra kurulu Başkanı Filiz Eğilmez’in yaptığı panelde ; eskişehir Sanayi Odası Meclis üyesi ve iş insanı Berna Kızılbük ve Gölpazarı Kurşunlu köyünden girişimci ve eko turizm ci Bedriye Berber Engin tecrübelerini aktardılar.

Samimi geçen panel sonunda Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneği Başkanı Celali Yılmaz Tarafından katılımcılara hediyeleri takdim edildi.

Anneler Günü'ne özel müzik şöleni ve eğlence programı düzenlenirken, programda eğlenceli dakikalar geçiren kadınlar bu tarz programların daha sık yapılmasını talep etti.