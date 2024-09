Muğla’da Güney Ege Turizm Bölgesinin merkezi kabul edilen Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), 28 Eylül’de olağan kongreye gidiyor.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MULA (İGFA) - GETOB mevcut Başkanı Mustafa Deliveli’nin yeniden aday olmayacağını açıklaması sonrası; ilk başkan adaylığı açıklaması, geçmiş dönem başkanlarından Cengiz Aygün’den geldi.

Beraberinde ekip arkadaşları Volkan Şimşek, Kadir Çalışır, Nevcihan Eren ve Onur Ülgen’le birlikte Grand Yazıcı Club Turban Hotel’de basın toplantısı düzenleyen GETOB Başkan Adayı Turizmci Cengiz Aygün; kendisinin de GETOB Başkanı olarak festival komitesinde yer aldığı, Marmaris’te 2005 yılında ilk kez yapılan ve dünya geneli ses getiren Uluslararası Denizcilik Festivali gibi organizasyonların devam ettirilmesine dikkat çektiği açıklamasında: “Bugün, turizm sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'ni daha ileriye taşımak amacıyla, GETOB’un yaklaşan genel kurulunda aday olduğumuzu büyük bir heyecanla açıklamak istiyoruz.

Otelcilik sektörünün dinamiklerini, zorluklarını ve fırsatlarını yakından bilen bir ekip olarak, misyonumuz sektördeki gelişmeleri en iyi şekilde takip edip, işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve turizm sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü artırmaktır. Bu çerçevede, birliğimizin gücünü arttırmak, sektöre katkıda bulunmak ve otelcilerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için GETOB Yönetim Kurulu’na aday olduk. Sektörümüz, global ölçekte önemli fırsatlara sahip olmakla birlikte, pandemiden sonraki toparlanma sürecinde birtakım zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. GETOB’un etkin liderliği, sektörümüzün bu zorlukları aşarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır.

GETOB YÖNETİMİNE YENİDEN GELİRSEK… Sektördeki tüm otellerin, büyük ya da küçük fark etmeksizin, ortak sorunlarını çözmek için birlik içinde çalışacağız. Çatı örgütümüz olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)' de daha etkin olacak, bölgemizin ve üyelerimizin sektörle ilgili yaşadığı ve yaşayabileceği, sorunlarını veya ihtiyaçlarını TÜROFED ' in katkılarıyla bakanlıklar ve kurumlar nezdinde çözümler bulacağız. Bölgemizde yaşadığımız turizm sezonlarının kısa olmasından dolayı yapacağımız çalışmalarla, 3 yıl içerisinden başta Muğla Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla, öncelikle Turizm sezonlarının 9 aya uzatılması için projeler geliştireceğiz.

Uluslararası arenada Türk turizmini daha güçlü kılmak için inovasyon, dijitalleşme ve müşteri memnuniyetine yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bölgemize yurtdışından ve yurt içinden misafir getiren tur operatörleriyle yapacağımız workshoplar, toplantılar ve çeşitli atölye çalışmaları ile bölgemizin tanıtımını yaparak pazar çeşitlendirmesini sağlayacağız. Bu iş birlikteliklerinde misafir memnuniyetini ve destinasyon tanıtımına katkı koyacak projeler geliştireceğiz. Kış dönemlerinde otel çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik eğitim programları düzenleyerek, sektördeki kaliteyi artırmak için çalışacağız. Otelcilik sektöründe genç yetenekleri teşvik ederek, eğitim bursları vereceğiz. Otel çalışanlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve mesleki eğitim imkanlarının artırılması ile hem sektörümüzü hem de çalışanlarımızı daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışacağız. Bölgemizde çalışanlarımızın en büyük problemlerinden biri olan lojman ihtiyacının T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanan Asparan - Marmaris mevkiinde yapılacak olan lojman projesinin tamamlanması için GETOB yönetim kurulu olarak etkin görev alacağız. Çevre dostu ve sürdürülebilir turizm anlayışını yaygınlaştırarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. GETOB olarak bu konuda örnek projeler geliştireceğiz. Sürdürülebilir enerji, su tasarrufu ve atık yönetimi gibi çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesi ve bu konuda otellerin bilgilendirilmesini sağlayacağız. Bu tür uygulamaları hayata geçiren oteller için ödüllendirme ve sertifikalandırma programları başlatacağız.

Otellere yönelik hibe ve teşvik programlarının artırılması için kamu kurumlarıyla işbirliği yapacağız. Otellerin mali yapılarını güçlendirmek adına finansal eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Otelcilik sektörünü etkileyen yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi için lobicilik faaliyetlerinde bulunacağız. Otellerin vergi yükünü azaltacak ya da teşviklerden yararlanmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için çalışacağız. Marmaris’in her köşesindeki otellerin, bölgesel kalkınmaya katkısını artıracak projelerle, yerel ekonomilerin güçlendirilmesine katkı sunmayı planlıyoruz. Bölgelerimizde ki eğlence ve alışveriş kültürünü modern ve çağdaş insan seviyelerine taşımayı hedeflemekteyiz. Ziyarete gelen misafirlerimizin konakladığı otellerden aldığı hizmet kalitesini, otel dışındaki yaşadığı her anın hizmet kalitesindeki sürekliliğini devam ettirmek amacıyla, yerel yönetimlerle birlikte projeler üretmeyi hedeflemekteyiz. Bu vizyon doğrultusunda, tüm üyelerimizin görüşlerini dikkate alarak, şeffaf bir yönetim anlayışıyla birlikte çalışmayı hedefliyoruz. “ dedi.