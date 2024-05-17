Güney Kore’nin Changwon şehrinin itfaiye teşkilatından oluşan bir heyet Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezmek ve itfaiye teşkilatı hakkında incelemelerde bulunmak üzere Güney Kore’nin Changwon şehrinden Türkiye’ye gelen heyeti konuk etti. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yöneticileri ziyarette, aralarında Changwon itfaiye teşkilatının yöneticilerinin de bulunduğu heyete, Nevşehir itfaiyesinin tarihi, yapısı, işleyişi ve afetlere müdahale çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.