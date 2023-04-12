Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı çalışma sırasında çöktü, bir kişi yaralandı.

Güngören Sanayi Mahallesi Sinan Paşa sokakta kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binada çalışma başlatıldı. Çatıda yapılan çalışma sırasında ise çökme meydana geldi. Çalışmayı yapan 2 kişiden 1’ kaçarak kurtulurken İsmail Selvan çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı altından hafif yaralı olarak çıkarılan vatandaş sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmail Selvan hastaneye kaldırıldı.

Mahalle muhtarı Ünal Yılmaz “Buralar daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltıldı. Güvenlik önlemleri alınmadığı için bu tür yerlere kağıt tamiri yapanlar ve hurdacılar girip para edecek ne varsa sökmeye başladılar. En son yaşadığımız olayda vatandaş buraya gelip gizli bir şekilde çatıyı sökerken altında kaldı. Yaralanan vatandaşın durumu ağır değil. Hızlı bir şekilde tedbir alınması gerekiyor. Bu binaların biran önce yıkılması lazım. Tedbirler alınmadığı sürece bu bir ilk değil sonda olmaz. Kentsel dönüşüme giren binaların elektrikleri suları kesildi" dedi.