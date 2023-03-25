Güngören’de 5 katlı binanın 4’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Onur Yenitur isimli kişi yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği daireye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde cesedin Onur Yenitur (35) isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.