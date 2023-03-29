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Buna göre, cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.

30 Mart 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek tebliğin kaldırılmasına ilişkin tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı. ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

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