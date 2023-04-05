Kütahya’da faaliyet gösteren Güral Porselen fabrikasının çalışanları, mesai ücretlerinin artırılması için eylem yaptı. İşçilerin oluşturduğu izdiham sebebiyle fabrika yönetiminin bulunduğu bölümün kapısı kırıldı.

Fabrikanın Kütahya - Eskişehir karayolu üzerindeki Güral Porselen yönetim binası önünde toplanan gece vardiyasın çalışanı yaklaşık 200 işçi, slogan atarak ücretlerine zam yapılmasını istedi. Bu arada, polis de fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı. İşçilerin oluşturduğu izdiham sebebiyle Güral Porselen fabrika yönetiminin bulunduğu bölümün kapısı kırıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olayının olmadığı öğrenildi.

Sendikalı olan işçiler, 4 aydır zam alamadıklarını ileri sürdüler. İşçilerin Güral Porselen fabrikası önündeki eylemleri yaklaşık 8 saat sürdü.