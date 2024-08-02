Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2 Ağustos Cuma günü yapılacağı duyurulan ‘Gurbetçilerle Buluşma Programı’ ileri bir tarihe ertelendi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada;

“Belediyemizin ev sahipliğinde Kapadokya Kültür Derneği ve Hollanda Nevşehirliler Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Gurbetçilerle Buluşma Programı’, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli hemşehrimiz Polis Memuru Ahmet Şahan’ın görevi esnasında şüpheli bir şahsın ateş etmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşmesi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.” denildi.