Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde yaşayan gurbetçi Adem Yıldırım, memleketi Sinop Türkeli ilçesinde "Türkeli'de yolumuz yok" yazılı pankartlar ile sesini duyurmak için üç aydır mücadele veren gurbetçi Yıldırım'ın, sesini sonunda yetkililer duydu.Yılmaz ADIYAMAN / SİNOP (İGFA) - Bugün, 1,2 kilometre Türkeli ilçe merkezi ile Türkeli Devlet Hastanesi arası yol çalışmalarına başlandı ve sıcak asfalt yollara döküldü. Asfalt döküm çalışmaları sırasında Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Köy Muhtarı Recep Kaya, Gurbetçi Adem Yıldırım ve vatandaşlar yer aldı.

Gurbetçi Adem Yıldırım, "İlk sıcak asfaltın döküldüğünü görürsem kurban keseceğim dedim. Bunun sözünü tuttum. Köy muhtarımız Recep Kaya, her zaman yanımda oldu. Sağ olsun. Allah'ıma çok şükürler olsun. Sonunda muradımıza erdik. Üç aydır mücadele ettim ve sesimi yetkililere duyurmaya çalıştım. Gazeteci Yılmaz kardeşim, senden de Allah razı olsun. Sizin sayenizde sesimi duyanlar çok oldu. Bu yolların yapılması için her kim emek verdiyse ve mücadele verdiyse herkese çok teşekkür ediyorum. Kurbanımızı da kestik, artık yolumuz açık olsun. Durmak yok yola devam" dedi.