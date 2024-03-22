Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkan Adayı Selçuk Onat, dedikodular ile öne geçmeye çalışanlar olduğunu söyledi. Onat, “Vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar. Çünkü biz sıkmadık el bırakmıyoruz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Selçuk Onat, “Biliyorlar ki biz çıktık ve ‘üretim, üretim, üretim’ dedik. Bundan rahatsız oldular. Çünkü kendi hallerinde birine sağcı, birine solcu diyerek seçim yapıyorlardı. Şimdi biz çıktık ve Tomarza’da gece gündüz vatandaşa gerçekleri anlatıyoruz. Biz onların tekerine çomak soktuk. Şimdi her gittiğimiz yerde gezip ‘aman ha! Oylarınızı boşa harcamayın’ politikası güdüyorlar. Çünkü biliyorlar ki 80 gündür vatandaşa doğruları, gerçekleri anlatıyoruz. Bunlarla yıpratamayanlar ‘o diğer tarafa geçecekmiş’ algısıyla vatandaşın aklını çelmeye çalışıyor. Sebepleri gayet belli. Biz sıkmadık el, girmedik ev bırakmıyoruz. Elhamdülillah herkesle konuşuyoruz. Şeffaf bir şekilde yapılacağımız işleri halk gördü. Başkan olduğumuzda hesap verebileceğimizi biliyorlar. Sorunlar belli, çözümler de bizde var. Mesela köylüden çok çalışan yok ama para kazanamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor. Biz diyoruz ki bu vatandaşın sağdığı süt para edecek, yedirdiği yem ucuz olacak. Gurbete vatandaş gönderme dönemi sona erecek.” açıklamasında bulundu.