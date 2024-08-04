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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Olayla ilgili Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yeni bir rekora imza atan ekipler, 2,2 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta yapılan denetim ve kontrollerde pudra cinsi yükten alınan numunelerin testleri sonucunda toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Gürbulak Gümrük Kapısı’nda zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Yeni bir rekora imza atan ekipler, 2,2 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesiyle Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran'dan Türkiye'ye gelen TIR yakın takibe alındı.

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