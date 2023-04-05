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55 ilden yaklaşık 750 sporcunun katıldığı şampiyonada Yıldızlar kategorisinde mindere çıkan ve çeyrek finale kadar yükseldikten sonra elenen Barış Yiğit Kemal, İzmit’e tecrübe kazanarak döndü.

İzmit Belediyesi Güreş Takımı, 2-5 Nisan tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda İzmit’i, Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ve genç sporcu Barış Yiğit Kemal temsil ile etti.

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