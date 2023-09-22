Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bizim için Balkanlar bir adım ötesi, komşu evi. Edirne’yi Türk turizmi için bir köprü haline getirmeye hazırız” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ tarafından, İBB Kültür AŞ iş birliği ile organize edilen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılış törenine Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, resmi açılış töreninde diğer katılımcılar ile birlikte bir konuşma gerçekleştirerek, Edirne’nin turizmi hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, resmi açılış törenin ardından “Balkan Milletleri Arasında Kültürel İlişkiler Paneline” katıldı. Moderatörlüğünü TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcısı Melike Öncel’in yaptığı panelde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Arkeolog ve Yazar Nezih Başgelen konuşmacı olarak yer aldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada Edirne’nin Balkan coğrafyasındaki önemine dikkat çekti.

TÜRSAB ile yapılan işbirliği sayesinde Edirne’deki turist sayısında çok ciddi bir artışın yaşandığını söyledi.

TÜRSAB’ın bu konuda Edirne’ye çok büyük katkısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Gürkan, “Biz 2014-2015 yılına kadar 2 milyon turistte saplanıp kalmıştık. Ama 2 milyon turist şöyleydi; bununda yüzde 75’i çevre belediyelerden günü birlik gelen turistlerdi. Birçoğunun çantasında kumanyaları vardı; bir kısmı yemek yiyordu, bir kısmı alışveriş yapıyordu. Şehre özellikle ekonomik anlamda katma değer bırakmayan bir turist ekolojisi vardı. Öncelikle bunun kırılması gerekiyordu. Bunun kırılması içinse bizim Edirne’yi anlatmamız gerekiyordu; kültüründen tarihi dokusuna, öykülerine hikâyelerine ve doğasına kadar. TÜRSAB ve o dönemin Hürriyet Gazetesi’nin işbirliği ile biz bunu başlattık ve gerçekten arkası bir kartopu gibi büyüye büyüye geldi. Özellikle son 6 yılda bu devasa bir hamleye dönüştü. Acenteler ve BTK’lar ile yaptığımız iş birliği sonucu Edirne’ye gelen ziyaretçi sayısını 2019 yılında 5,5 milyona çıkardık. Otellerimizin yıllık doluluklar yüzde 70’i aştı. Türkiye’de İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla ziyaretçi ağırlayan üçüncü şehir konumundayız. Bu rakamı 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Edirne’nin 8 bin 300 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Gürkan, Edirne’nin Türkiye ve Balkanlar arasında bir anahtar görevini gördüğünü söyledi. Gürkan, “Bizim için Balkanlar bir adım ötesi, komşu evi. Edirne’yi Türk turizmi için bir köprü haline getirmeye hazırız” dedi.

Panel sonrasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür ederek, katkılarından dolayı plaket takdim etti.