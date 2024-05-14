Bursa'da Gürsu Gündem Gazetesi görkemli açılışla okurlarına 'merhaba' dedi.BURSA (İGFA)- Bursa Ajansı çatısı altında yayın hayatına başlayan Gürsu Gündem gazetesi, görkemli bir açılış töreniyle okurlarına 'merhaba' dedi. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Öktem'in yanı sıra CHP ve AK Parti ilçe başkanları ve yönetimi, Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Gürsu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Orhan, Bursa İl Dernekler Federasyonu Başkanı Ramazan Alp, Gürsu Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gazetenin amacını ve yayın ilkelerini vurgulayan Bursa Ajansı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eliz Cengiz, açılış haftalık olarak yayın hayatına başlayan Bursa Ajans bünyesinde kurulan gazetenin doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışını benimseyerek özellikle yereldeki tüm olayları doğru ve tarafsız bir şekilde sunmayı hedeflediğini belirterek, "İlçemizdeki önemli gelişmeleri haftalık olarak okuyucularımıza aktaracağız. Ayrıca, Bursa Ajans gazetemizde günlük olarak yayın hayatına başlayarak Bursa'nın ekonomik sıkıntılarını ve Gürsu'da yaşanan tüm sorunları, vatandaşlarımızın isteklerini ve taleplerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Amacımız Bursa halkının sesi olmak ve onların önceliklerine odaklanarak doğru bilgiyi sağlamaktır." diye konuştu.

Bursa Ajans Gazetecilik Matbaa Reklam İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Turan ise, Gürsu Gündem'in halkın sesi olacağını belirterek, adalet ve hakkaniyet ilkelerinden ödün vermeyeceklerini dile getirdi. Gürsu için heyecan verici bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Turan, "Artık Gürsu’nun nabzını tutacak, sesini duyuracak, sorunlarına ışık tutacak ve başarılarını kutlayacak bir sesimiz var: Gürsu Gündem! Her Salı günü sizlerle buluşacak olan Gürsu Gündem Gazetesi, 12 sayfa ve tamamı renkli olacak, şehrimizin kalbinde atacak ve herkesin yaşamına dokunacak. Bizler, bu gazeteyi sizin için hazırladık" dedi.

“Gürsu Gündem'in gazeteden öte vatandaşla kamu arasında aynı zamanda bir köprü olduğunu belirten Turan, "Sizlerin sesi olmak, toplumumuzun çeşitli kesimlerinin hikayelerini paylaşmak, sorunlarınızı aktarmak, çözmek ve geleceğe dair umutlarınızı güçlendirmek için buradayız. Gürsu'yu daha güzel yarınlara taşıyacağız" diyerek, açılışa katılanlara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sedat Öktem ise, Gürsu Gündem'in Bursa'nın ve Gürsu ilçesinin sesi olmasını dileyerek, katılımcı protokolle birlikte alkışlarla açılış kurdelesi kesildi.